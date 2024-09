Muere un hombre atropellado al cruzar la M-30 en una zona no habilitada para peatones

Un hombre murió la noche de este jueves tras ser atropellado en el kilómetro 2 de la carretera de circunvalación M-30, a la altura del distrito madrileño de Chamartín. El suceso ocurrió alrededor de las 23:35 horas, cuando la víctima intentaba cruzar los carriles centrales de esta vía en una zona no habilitada para peatones, según informó Emergencias Madrid.

Sanitarios del Samur-Protección Civil (Samur-PC) llegaron rápidamente al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que murió en el acto debido a la gravedad del impacto. No fue posible realizar maniobras de reanimación.

El conductor del vehículo implicado en el accidente, visiblemente afectado, fue atendido por una psicóloga del Samur, quien le prestó apoyo emocional en el lugar. Los carriles centrales de la M-30 fueron cortados desde el kilómetro 0 para facilitar las actuaciones de emergencia y la investigación posterior.

Los peligros de cruzar vías rápidas

La M-30 es una de las principales arterias de Madrid y está diseñada para un tráfico rápido, con varios carriles de circulación a lo largo de su recorrido. Estas vías no están habilitadas para el tránsito peatonal, y cruzarlas representa un grave riesgo. Las altas velocidades y la escasa visibilidad en determinados tramos hacen extremadamente peligroso cualquier intento de cruce por parte de los peatones. En este caso, la víctima estaba en una zona donde el acceso a pie está prohibido.

Accidentes similares ocurren con cierta frecuencia en este tipo de carreteras, y la M-30 es especialmente peligrosa debido al elevado volumen de tráfico que circula a gran velocidad. La falta de pasarelas o pasos peatonales en tramos como el del kilómetro 2 agrava aún más el peligro.

Investigación en curso

La Policía Municipal de Madrid, junto con la Policía Nacional, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Se busca determinar cómo y por qué la víctima accedió a los carriles centrales de una vía tan peligrosa. Además, se investigará si hubo algún otro factor que influyera en el trágico suceso, como el estado de la vía o la iluminación en el momento del accidente.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de respetar las señales y normas de seguridad en vías de alta velocidad como la M-30, tanto por parte de conductores como de peatones. Cruzar por zonas no permitidas no solo pone en peligro la vida de quien lo hace, sino que también puede tener graves consecuencias para los conductores que, muchas veces, no tienen margen de reacción.

