Mónica Carrillo, tras sorprender en Mask Singer: "Matías Prats me dijo la madre que te parió"

Mónica Carrillo, presentadora de los informativos de Antena3 Noticias fin de semana, ha pasado por Espejo Público para hablar sobre su participación en el programa Mask Singer.

La reacción de Matías Prats

"Matías no tenía ni idea hasta el punto de que ayer por la noche me mandó un mensaje y me puso 'la madre que te parió'" ha comentado Carrillo sobre la noche del programa y la reacción de su compañero en los informativos de Antena3 Noticias.

"Exactamente lo que te hubiese dicho yo" ha respondido Susanna Griso en el programa Espejo Público. "Me estoy imaginando la cara de Matías" ha añadido la periodista sobre la aparición de Mónica Carrillo tras la máscara en Mask Singer.

"Hemos dado muchas veces la información del programa. Unas veces lo daba él otras yo y claro para mí era muy difícil" ha recordado Mónica Carrillo. "Curioso tener que anunciar el programa sabiendo que yo estaba detrás. Pero no lo sabía nadie".

"Absolutamente nadie. El teléfono anoche no ha parado. He tenido el teléfono ardiendo" ha explicado la periodista y escritora sobre su participación en el programa de máxima audiencia, Mask Singer.

Sobre el disfraz de mariquita que llevó durante la gala del programa Mónica Carrillo ha dicho que "la verdad es que son preciosas. Para vestirte, no veas".

"Luego, no ves nada. No ves nada, llevas la máscara y no ves nada para moverte por el escenario" ha explicado la presentadora de los informativos de Antena3 Noticias fin de semana.