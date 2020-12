Las mejores bromas del Día de los Santos Inocentes para hacer por Whatsapp

Una de las tradiciones más esperadas y más graciosas de la Navidad son las bromas del día de los Santos Inocentes. Y es que ninguna Navidad es lo mismo si no te gastan o no gastas una buena inventada por eso a continuación te vamos a dar ideas para ser el rey de las tomaduras de pelo este 28 de diciembre y cómo no todas pueden gastarse a través de WhatsApp.

El día de los Santos Inocentes tiene su origen en un 28 de diciembre en el que el rey Herodes ordenó matar a todos los bebés menores de 2 años para encontrar al niño Jesús. A todos los bebés víctimas de este sacrificio se les conoce como los Santos Inocentes. En España la tradición es recordarlos con una buena broma.

Las bromas cambiaron con la llegada de las nuevas tecnologías. WhatsApp da infinitas oportunidades para gastar una buena broma a ese amigo despistado, a tu cuñado o a esa persona que el 28 de diciembre del año pasado se destornilló de risa a tu costa.

Una inocentada para tu pareja es mandar una imagen de WhatsApp con una foto de un test de embarazo positivo y un mensaje que solo diga "tenemos que hablar". Claro está esta broma tendrá gracia si tu pareja y tú no estáis buscando un niño.

Otra broma muy recurrente y que si funciona puede dar lugar a grandes carcajadas es recibir una llamada falsa informando de una multa ficticia. Si consigues que tu víctima pique podrás prepararle una divertida sorpresa que no olvidará. Juasapp es una app que te facilita todo.

Blank Message es una app que permite enviar mensajes de WhatsApp en blanco y generar el desconcierto entre tus víctimas de este 28 de diciembre.

Este año en el que la pandemia del coronavirus impide que nos podamos dar el lujo de un buen viaje. Fake GPS Location es una app con la que podemos conseguir que se les ponga la cara verde de envidia a todos nuestros amigos simulando que estamos a cientos de kilómetros sin movernos de casa.

Pero no todo va a ser a través de WhatsApp y hay bromas que nunca pasan de moda y todos los años siguen teniendo gracia. Es el caso de pegar en la espalda de alguien sin que se de cuenta el monigote blanco de inocente

Adelantar las agujas del reloj es una forma segura de volver loco a alguien para todo el día de los Santos Inocentes.

Tampoco faltarán este 28 de diciembre las inocentadas en los medios de comunicación donde seguramente intenten colarte una noticia falsas.