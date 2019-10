Testimonio de una víctima de violencia de género: “Me faltó poco para quitarme la vida"

A través de dibujos, María Sánchez, víctima de violencia de género relata su historia. Episodios que ilustran todos los años que ha sufrido malos tratos. Ahora los expone, de forma itinerante, para apoyar a otras supervivientes.

Su objetivo es reflejar los duros momentos que vivió durante más de 10 años y que otras mujeres que están pasando por esta situación sepan identificarla. “He sido una de las que ha salido. Y ese es el mensaje que quiero transmitir”. También ha grabado un cortometraje.

María relata con sus dibujos los años de malos tratos sufridos

“Tenía una anemia que no podía ni caminar, llegó un momento en que me faltó poco para quitarme la vida. Cuando ese pensamiento cruzó por mi cabeza fue la caída: he caído en esto”. Un relato que María ha contado en la Jornada de Psicología de Emergencias organizada por Samur-Protección Civil y que este año se centra en la violencia de género.

Los casos de violencia de género que atiende el SAMUR son muy frecuentes. ”Nuestro principal objetivo es detectarlo, dar la mejor atención y garantizar la continuidad del cuidado de la víctima”, añade Carmen Camacho, subdirectora de SAMUR-Protección Civil. Hoy han profundizado en diversos aspectos para detectar y visibilizar estos casos y así poder dar una atención más eficaz.