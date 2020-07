Una concentración antimascarillas en Málaga termina con 32 denuncias por no respetar la distancia social contra el coronavirus

Los rebrotes de coronavirus están provocando casi 1.000 casos nuevos diarios en España. Para evitar que la pandemia recupere la intensidad que tuvo en los meses de marzo y abril, es muy importante no bajar la guardia y respetar las medidas de seguridad e higiene.

Sin embargo, continúan produciéndose fiestas en las que los jóvenes se divierten sin medidas sanitarias. Una de las últimas tuvo lugar en la bahía de Palma, donde numerosos turistas holandeses bailaban y cantaban sin mascarilla en una fiesta en un barco.

También, prosiguen llevándose a cabo botellones Barcelona, a pesar de que están prohibidos. Ha ocurrido en una de las playas de la ciudad condal, donde numerosos jóvenes se reunieron en grupo sin mascarilla y sin mantener la distancia social.

Todavía hay quien se resiste a llevar la mascarilla

A pesar de todo lo que está ocurriendo y lo que ya ha ocurrido, todavía hay quienes se resisten a llevar la mascarilla, que ya es obligatoria en todas las comunidades autónomas a excepción de Canarias. Madrid ha sido la última en obligar su uso aunque se mantenga la distancia de seguridad.

En Vizcaya, el Colegio de Médicos ha denunciado una campaña que circulaba por Whatsapp en la que se recomendaba ir al médico para solicitar un certificado que exima de usar la mascarilla.

Otros recurren a la picaresca. Un policía trata de multar a una señora por no llevar la mascarilla, pero ella asegura que tiene un documento que le permite no usarla: "Tiene que llevar su número de identidad, su nombre y aquí no pone nada", asegura el agente.

Un joven de Alcantarilla (Murcia) ha sido detenido hasta en tres ocasiones por negarse a llevar la mascarilla. En Málaga, una concentración antimascarillas ha terminado con 32 denuncias por no respetar la distancia social y por no llevar la protección obligatoria.

Para concienciar a la población, el Gobierno de Canarias acaba de lanzar la campaña 'Tapando bocas', en la que alrededor de 18 voluntarios buscarán concienciar a la población, especialmente a los jóvenes, sobre el uso de la mascarilla contra el coronavirus.