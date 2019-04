Más de cuatro millones de vehículos contarán con una etiqueta medioambiental

Un total de 4,3 millones de vehículos de la Comunidad de Madrid, la provincia de Barcelona y las ciudades de Granada, Valencia y Sevilla serán los que reciban durante octubre y noviembre el distintivo ambiental, según ha informado la DGT.



Se trata de los vehículos eléctricos, que no generan emisiones contaminantes, los vehículos híbridos o vehículos "ECO", los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014, que recibirán la etiqueta C, y los vehículos de gasolina matriculados a partir de 2000 y de diésel a partir de 2006, que recibirán la etiqueta B.



El subdirector de Movilidad de la DG, Jaime Moreno, ha explicado que el principal objetivo de esta medida es la "promoción y el refuerzo en positivo" de los vehículos menos contaminantes, de manera que los usuarios puedan beneficiarse de una serie de incentivos que promueven una conducción más limpia.



Una iniciativa que, según la DGT, pretende convertirse en "un instrumento eficaz para establecer políticas municipales" y que "permita establecer zonas de bajas emisiones en los centros urbanos".



Ahora bien, Moreno deja claro que los beneficios de los que pueden gozar los usuarios de los vehículos menos contaminantes son competencia de las distintas administraciones, que gracias a esta iniciativa podrán basarse en criterios "objetivos" a la hora de implantar medidas de discriminación positiva.



En este sentido, el subdirector de Movilidad explica que la DGT ya ha llevado a cabo sus propias iniciativas para incentivar a los vehículos que menos contaminan el medio ambiente.



"En el ámbito de nuestra competencia hemos desarrollado medidas como el uso del Carril VAO para los vehículos con pocas emisiones". Sin embargo, aclara Moreno, "el potencial está en el ámbito local".



También ha explicado que la antigüedad del parque automovilístico español es una de las grandes preocupaciones de la DGT y ha considerado que una medida como esta, que favorece a algunos usuarios en lugar de penalizar a otros, puede ser beneficiosa de cara a fomentar una conducción más sostenible.



Pese a que la colocación del adhesivo es voluntaria, Moreno anima a los usuarios a fijarlo en la parte inferior derecha del vehículo para mejorar su visibilidad y facilitar la labor de los agentes de movilidad a la hora de detectar a los vehículos que generan menos emisiones.



Mientras la mitad del parque automovilístico ha sido catalogado como menos contaminante, el resto no recibirá ningún distintivo ambiental ni podrá beneficiarse de ninguna medida.



El proyecto está enmarcado en el Plan del Aire y ya viene precedido por otras iniciativas como la clasificación de los vehículos "cero emisiones" y ECO en los meses de marzo y julio, respectivamente