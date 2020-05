Más de 50 artistas participan hoy en #ElGranRetoSolidario para captar fondos para ONG que ayudan a los afectados por el coronavirus

La crisis económica y alimentaria derivada de la pandemia mundial de coronavirus no está afectando a todas las personas por igual. Por ello, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, ONG integrantes del Comité de Emergencia, han organizado #ElGranRetoSolidario, una iniciativa que permitirá la captación de fondos a través de una gala solidaria online que se emitirá en directo el sábado 2 de mayo a partir de las 17.00 horas a través de Youtube y otras redes sociales del Comité de Emergencia.

La iniciativa, en la que participarán más de 50 artistas, influencers y rostros conocidos de la televisión, como Pasión Vega, Xuso Jones, Jordi Evole, Ana Morgade o Carlos Sobera, tiene como objetivo "minimizar los impactos de la pandemia de coronavirus para no dejar a nadie atrás".

"No todas las personas sufren por igual"

La acción cuenta con el apoyo de Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación 'la Caixa', así como de diferentes empresas y medios de comunicación. "La humanidad se enfrenta a su mayor reto desde la segunda guerra mundial: una crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus. En esta pandemia con más de 2,4 millones de personas contagiadas, no todas van a sufrir por igual", recuerdan las ONG, que advierten de que tanto en España como en los países más empobrecidos o en vías de desarrollo, familias y colectivos que se encuentran en una situación más desfavorecida "pueden quedarse atrás".

Tal y como ponen de manifiesto las ONG, cerca de 2.000 millones de personas que viven en países en desarrollo carecen de acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento y 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza por la pandemia. Además, a ello se suman las 70 millones de personas refugiadas o desplazadas que hay en el mundo, muchas de ellas en campos que no cuentan con los recursos para hacer frente a la enfermedad.

Mientras, en España, los impactos de la crisis han agravado la situación de miles de familias vulnerables, aumentando el riesgo de exclusión de niños, niñas y adolescentes, según exponen las organizaciones: casi una cuarta parte de los hogares con menos recursos no cuenta con acceso a Internet y más del 40% no tiene ordenador y, por lo tanto, no tienen acceso a la educación online ni a las ayudas de los servicios sociales que solo pueden solicitarse telemáticamente.

Para colaborar con la iniciativa, el Comité de Emergencia ha habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda y poder dar una respuesta más rápida y efectiva para atender las necesidades actuales y a los afectados por esta pandemia. Así, se podrá donar llamando por teléfono al 900 595 216, enviando un SMS con la palabra 'JUNTOS' al 28014, o de la web 'www.comiteemergencia.org', entre otros canales.