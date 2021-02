Luna de nieve, fases lunares y eventos astronómicos de febrero de 2021

Seas o no amante de la astronomía, te aconsejamos que no te pierdas los eventos astronómicos que febrero de 2021 nos regalará. Si bien es cierto que este no es uno de los meses más destacados en el calendario astronómico, arrancará nada más y nada menos que con la visita del asteroide 18 Melpomene, visible la noche del día 2, y se despedirá con una hermosa ’Luna de Nieve’ el 27 de febrero.

Entremedias, tendrá lugar la lluvia de meteoros de las Centáuridas y podremos contemplar, además, la galaxia M 81, una galaxia en espiral a 12 millones de años luz de nosotros. Increíble, ¿no crees?

A continuación te contaremos cuál será el mejor momento para disfrutar de cada una de estas citas astronómicas así que coge lápiz y papel y, sobre todo, vete preparando tu telescopio para no perderte ninguna.

Luna llena en febrero: La Luna de Nieve

Como te comentábamos antes, este mes la luna llena llegará el día 27 para despedir febrero por todo lo alto, con la ‘Luna de nieve’ . Así es como conocemos a la luna llena del segundo mes del año y no hace precisamente poco que ha sido bautizada con tan bonito nombre.

El origen de la ‘Luna de Nieve’ se remonta a las primeras tribus nativas americanas en Estados Unidos. Estas tribus, en total conexión con la naturaleza, veían su día a día muy determinado por las condiciones climáticas, y febrero, habitualmente, era el mes en el que más nieve se acumulaba en Estados Unidos.

Las fuertes nevadas formaban espesas capas de nieve haciendo muy difícil obtener alimentos, la tierra sufría su impacto y salir a cazar era prácticamente imposible. Por este motivo, la Luna de nieve también recibe el nombre de ‘Luna de hambre’ .

Por suerte, hoy en día estas inclemencias meteorológicas no nos quitan tanto el sueño pero, de todas formas, por si te apetece disfrutar de esta luna llena, ten en cuenta lo siguiente: la luna se iluminará por completo y se ubicará en el lado opuesto de la Tierra y el Sol. Tan solo necesitarás unos prismáticos para apreciar con detalle los cráteres de nuestro satélite natural expuestos totalmente a la luz reflejada del Sol. ¡Y apunta esto para poner la alarma! Será alrededor de las 09:17 horas del 27 de febrero (hora peninsular).

Eventos imperdibles en el cielo de febrero

Si no puedes esperar a la llegada de la Luna de nieve para sacar tu telescopio o tus prismáticos, no te preocupes. Tendrás oportunidad de disfrutar del resto de interesantes citas que el calendario astronómico nos reserva para este mes de febrero desde ya.

La primera cita no se hará de rogar ya que tendrá lugar el 2 de febrero. Será en esta fecha cuando se produzca la visita del asteroide 18 Melpomene, el cual pasará a mil 415 unidades astronómicas de la Tierra. Este será visible durante la noche en la parte noreste del cielo.

Poco después, el 8 de febrero, tendrá lugar una lluvia de meteoros en la esfera celeste: la lluvia de meteoros de las Centáuridas. Si bien es cierto que su actividad se extenderá desde el 28 de enero hasta el 21 de febrero, será el día 8 cuando podamos disfrutar de ella, principalmente hacia el amanecer.

Fases de la luna en febrero

Además, tendremos que prestar atención al calendario lunar. Este mes el cuarto menguante tendrá lugar el 4 de febrero, y el cuarto creciente, el día 19. Será el día 11 cuando nuestro satélite natural se sitúe exactamente entre la Tierra y el Sol, llegando así la ‘Luna Nueva’ , también llamada novilunio o interlunio.

Esta fase lunar implica que la cara iluminada de nuestro satélite natural no pueda ser vista desde la Tierra. El momento exacto de este novilunio se ha calculado para las 20:05 horas (hora peninsular) según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Sin duda, este evento es especialmente interesante para la observación astronómica ya que ofrece vistas únicas y sensacionales de la luna creciente apareciendo justo después del amanecer.