Los colectivos feministas y homosexuales se oponen al vientre de alquiler

"Las personas no pueden ser objeto de contrato y no podemos aceptar un contrato que exija a una de las partes la renuncia a un derecho fundamental, como es la renuncia a la filiación y la custodia". Así de contundente se muestra la portavoz de la organización recién creada para luchar contra la maternidad subrogada en España. Son 50 colectivos entre los que destacan feministas o grupos LGTBI. Aseguran que los seres humanos no pueden alquilarse, que no son objetos sin vida.

Los que consideran que se trata de otra técnica de reproducción asistida más aseguran que es una postura retrógada y apuestan por un modelo en el que la gestante sea voluntaria y sin beneficio económico, "que no necesite dinero y que lo único que dese es ayudar a otras personas". También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado su postura a favor de regular la técnica para que no sólo esté al alcance de unos pocos. Cristina Cifuentes en Espejo Público: "No puede ser que la maternidad o paternidad dependa de si tengo dinero, si lo tengo voy fuera y lo hago y si no, no puedo formar una familia".

Quienes luchan contra la gestación subrogada señalan incluso que se debería prohibir a los españoles registrar como propios a los niños nacidos por esta técnica fuera de nuestro país.