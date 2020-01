Se llevan a punta de pistola a Pocahontas, una perra que entrenaba para vivir con un niña con discapacidad

Cuatro individuos robaron este lunes a punta de pistola la cartera de un entrenador y a la perra que cuidada, 'Pocahontas', un canino preparado para la asistencia a personas con discapacidad física y que este miércoles iba a ser entregada a una niña de 15 años y con un minusvalía física.

Teo Mariscal, encargado y entrenador de 'Pocahontas' y presidente de la Fundación Bocalán (escuela de formación canina madrileña) explica que el "su rapto tuvo lugar este lunes sobre las 11 horas en la zona cercana al establecimiento E.Lecrec de Aranjuez, en el paseo de Deleite, cuando cuatro personas de etnia gitana bajaron de una furgoneta blanca de marca Renault Express y dos de ellas me pidieron dinero. En un momento dado, las otras dos personas me abordaron por detrás, sacaron una pistola y me exigieron la cartera, en la que llevaba 60 euros y diversos documentos. Sin dar más explicaciones, también se llevaron a la perra en la furgoneta y se marcharon precipitadamente del lugar".

Desde entonces, la fundación busca al animal, que tenía un año de entrenamiento e iba a ser entregado este miércoles a una niña malagueña con discapacidad física, que llevaba tres años esperando esta ayuda.

Por ello, han denunciado los hechos ante la Policía y el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) quienes están al corriente de lo sucedido. Además, han ofrecido un rescate económico por el animal y han pedido colaboración ciudadana por redes sociales. En Twitter han creado un hilo en el que ofrecen todos los detalles necesarios para identificar a 'Pocahontas' o a sus raptores.

'Pocahontas' es una perra labradora negra, de corta edad pero grande y tiene una cicatriz de haber sido recientemente castrada. Su número de chip es el 939000010823045. Ante cualquier noticia o hallazgo ruegan contactar con Mariscal en el teléfono 640754002.