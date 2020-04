La lista de las fiestas canceladas en la Comunidad Valenciana por el coronavirus

Parece ser que, a este paso, no va a quedar ninguna fiesta que podamos celebrar todos juntos por culpa del coronavirus. Como las celebraciones masivas no están permitidas, las fiestas tradicionales y patronales que impulsan los municipios de todo el país no van a convocarse, al menos las más próximas en el calendario. Una de las comunidades más afectadas es Valencia, donde el número de cancelaciones es abrumador.

Hasta ahora, las que no habían podido contra el coronavirus han sido: la Magdalena de Castelló, las masivas procesiones de Semana Santa, la fiesta de San Vicente de València, la popular Aurora de Cullera, la Tomatina de Buñol, el bullicioso Domingo de Ramos de Alberic.

Pero la lista no para de crecer. Se han anulado también las fiestas de Sant Bernat de Alzira, cuyos conciertos nocturnos, que este año habían confirmado a Ketama o La Oreja de Van Gogh, atraen cada año a miles de personas.

Manteniéndonos en la Ribera, también se han anulado las fiestas patronales de Almussafes, La Pobla Llarga, Llombai y la Feria y Fiestas que Alberic celebra a lo largo del mes de junio; y la tradicional Romería a la Murta.

Las fiestas de la Marina Alta se han cancelado de igual manera. Esta semana se han suspendido dos de las grandes fiestas de la comarca: las fiestas de Sant Bonavetura de Pedreguer, conocida como ‘la catedral dels bous al carrer’, y la Festa Major de Dénia y sus ‘bous a la mar’.

Todas estas celebraciones son a mediados de julio, pero las de agosto también han empezado ya a cancelarse, como los ‘Moros i Cristians’ de Dénia.

También las fiestas de agosto de Xaló se han suspendido y se harán el próximo año.

Mientras, Calpe se niega a seguir la tónica general, y la próxima semana, el Ajuntament, mantendrá una reunión con la comisión de fiestas y se tomará una decisión sobre si se celebrarán las fiestas de agosto en honor a la Mare de Déu de les Neus.

Los vecinos de Torrent tampoco podrán disfrutar este año de la semana de Moros i Cristians que llena las calles de color en el mes de julio. Asimismo, el Ayuntamiento de Benetússer ha decretado por unanimidad cancelar la celebración de sus Fiestas Mayores.