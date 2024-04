Las leyes más absurdas: desde la prohibición de morirse hasta la de emborrachar a un pez

Adiós a comer helados y pizzas por las calles de Milán . El Ayuntamiento de la ciudad italiana ha impulsado una ordenanza que prohibirá comer por la calle a partir de medianoche. Más concretamente, estará prohibido comer, tanto comida, como bebida para llevar, o en mesas al aire libre a partir de las 00:00 horas. Tanto los fines de semana como los días festivos, la prohibición comenzará a las 00:30 horas.

El anuncio de esta medida, que ha provocado el descontento del sector de la restauración y parte de sus ciudadanos, llega a una de las ciudades con mayor vida nocturna del país, pero con la intención de proteger "la tranquilidad y el reposo de sus residentes, así como garantizar el disfrute, de todos y todas, del espacio público en las zonas más afectadas por el ocio nocturno", tal y como recoge el texto.

Normas poco convencionales

Este no es el único caso de normas poco convencionales que no son bien recibidas por los ciudadanos. Por todo el mundo siguen vigentes leyes muy extrañas a las que mucha gente no encuentra ningún sentido y que nadie se ha molestado todavía en abolir.

En Gran Bretaña, a día de hoy, está prohibida la entrada con armadura al Parlamento británico. La norma no ha cambiado desde el siglo XIV. Sus señorías tampoco pueden morirse en Westminster porque el edificio tiene estatus de palacio real y morirse allí implica entierro con honores de estado.

Son prohibiciones que tienen que ver con la historia pero que asombrosamente siguen todavía en vigor. En 1910, Francia prohibió los besos en las estaciones de tren porque provocaba retrasos y la medida sigue a día de hoy vigente. Además, los franceses, por ejemplo, no pueden llamar Napoleón a un cerdo.

Ilegal emborrachar a un pez

Pero si buscamos leyes verdaderamente extrañas hay que viajar a Estados Unidos. En Alaska, está permitido matar osos pero queda prohibido despertarlos para fotografiarlos. En Ohio, es ilegal emborrachar a un pez. Se puede morder a alguien en Louissiana, siempre que sea con dentadura postiza, y Nebraska prohíbe a los peluqueros comer cebolla de 07:00 de la mañana a 19:00 horas para no molestar a los clientes. Pensilvania no se queda corta: allí te puede caer una multa por cantar bajo la ducha.

Multa por masticar chicle

Y nada se salva de esta fiebre legislativa, ni los chicles. Singapur es el ejemplo: multa con más de 7.000 euros al que masque chicle por la calle. En Tailandia, no se deja salir de casa sin ropa interior y, si pisas una moneda con la cara del Rey, se considera que estás pisando al monarca y podrías ir a la cárcel.

Pero también en Europa existen algunas leyes curiosas. En Finlandia, para casarse, antes hay que saber leer. Un pueblo de Suiza, Bergün, no puede ser fotografiado para evitar que circule por redes sociales y se llene de turistas. Y Alemania y España sancionan a todos aquellos vehículos que se queden sin gasolina en la autopista.

