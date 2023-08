Estos son los países en los que se prohíbe llevar algún tipo de tatuaje

Cada vez son más las personas que deciden tatuarse una parte de su cuerpo. Además, cada vez son más las zonas del cuerpo tatuadas. "El más grande que tengo, me ocupa toda la pierna" o "tengo uno en el cuello", son algunos de los comentarios que más se repiten en la calle. Decorar el cuerpo con tinta es ya habitual entre la población española. Pero en lugares como Japón, Myanmar, Turquía o Sri Lanka no están bien vistos.

Por ejemplo, en Myanmar y en Sri Lanka, países asiáticos; los tatuajes son aceptados por la sociedad. Pero hay una prohibición ligada directamente con un tipo de dibujo: el Buda. Aquellas personas que decidan tatuárselo pueden enfrentarse a un problema con la autoridad. Este tatuaje se considera irrespetuoso por las culturas de los países. En 2014 la turista británica Naomi Michelle Coleman, fue deportada tras detectar en su brazo un tatuaje de Buda y de una flor de loto a la llegada al aeropuerto. Las deportaciones y arrestos, pueden ser dos de las consecuencias que estén directamente ligadas a esta práctica, que los lugareños consideran descomedida.

Japón, es otro de los países en los que un tatuaje puede estar mal visto en sitios concretos. Acceder a lugares públicos, piscinas, bares, gimnasios y a saunas, no está permitido. Algunos de estos lugares, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior, informan a sus clientes con carteles de prohibición de tatuajes. En Japón, la tinta está directamente relacionada con los Yakuza, con la mafia, y es por eso por lo que no está bien visto entrar en unas aguas termales con el cuerpo lleno de dibujos. Eso es lo que dice la leyenda, aunque los japoneses prefieren contar otra realidad: los tatuajes pueden conllevar posibles enfermedades que, en contacto con el agua, pueden transmitirse a otras personas.

En Irán, las normas son más estrictas, en este caso para las mujeres. Como con otras cuestiones, ya conocidas por todos, deben seguir los códigos islámicos y esconderlos debajo de su ropa. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, se considera autolesión. Y todo aquél que quiera trabajar como policía o formar parte del Ejército, tiene terminantemente prohibido tener un tatuaje en su cuerpo. En Turquía la ley prohíbe llevarlos a los adolescentes. Y no sólo eso, también están prohibidas las perforaciones.

¿Toleramos los tatuajes en España?

En Aurea Tattoo Madrid, un estudio dedicado a la realización de tatuajes de línea fina en el centro de Madrid, tienen claro que en los tiempos que corren "se tatúa todo tipo de gente. Además, todo tipo de cosas, todo tipo de motivos y ya no está vinculado a ningún gremio, ni a ningún mensaje", explica Claudia G. Ponce de León, tatuadora profesional. España es el sexto país del mundo que más decide recurrir a la tinta. "Tengo treinta tatuajes repartidos por todo el cuerpo", explica un joven con los dos brazos tatuados a todo color. Es algo que no gusta a todo el mundo. Muchas personas están de acuerdo con la idea de que estos dibujos no gustan a la gente más mayor. Una mujer explica el motivo: "a mi me queda un poco lejos, por la idea de lo que siempre ha sido el tatuaje". Incluso, hay quien tiene clara su opinión: "eso de tatuarse entero... ¡Me da un poco de repelús".

Que alguien tenga todo el cuerpo tatuado, me da un poco de repelús.

Los más jóvenes, sin embargo, los entienden e incluso denuncian situaciones que han vivido. "Te puedo decir que en España todavía no está bien visto que un maestro o un policía, lleve tatuajes", explica un joven profesor.

Ir a la playa o a la piscina, implica que estos se ven mucho más. "Yo no noto ninguna mirada rara, ni ningún gesto de desprecio en cuanto a los tatuajes", cuenta un joven durante sus vacaciones en la playa de Alicante. Hay quien se atreve a ir más allá y defender la mirada a los tatuajes: "¿Los ojos para qué están? Para mirar. Y si está 'buenorro' los tíos, fenomenal. Y si están 'buenorras' las tías, pues también".

A pesar de todo, el 60% de las personas que se tatúan se arrepienten y desean borrarlo en menos de cinco años. Es por ello, por lo que las consultas a los especialistas de eliminación de tatuajes se han disparado en los últimos años. Algunos lo hacen por estética, otros porque no están de acuerdo con lo que les gustaba en el pasado y la mayoría, porque se arrepienten de la decisión tomada, a la hora de realizarse tatuajes con ex-parejas.