¿Qué significa 'moco' en el mundo cofrade? Descubre el lenguaje de la Semana Santa

Hay más de 2.000 palabras propias de la Semana Santa que sólo las dominan los expertos cofrades. Y hablando de ello, qué es un cofrade. La definición de la RAE explica lo siguiente: la persona que pertenece a una cofradía.

Si bien esta no es de las complicadas, para no perderse en Semana Santa además de una guía necesitaremos un diccionario y si no jueguen a adivinar el significado de las siguientes palabras en el contexto del que hablamos: moco, marías, manigueta, respiradero, martillo, trabajadera, capataz, rachear...