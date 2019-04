El Gobierno quiere reformar la ley sobre delitos sexuales: "Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no"

A partir de ahora las víctimas mortales por violencia sexista pasarán a sumarse en un cómputo global y no como se venía realizando por años. La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, recordaba que "ese cómputo es enorme y tremendo. Una sola ya es una tragedia, pero es que son 945". Desde que se comenzó a contabilizar en 2003, 945 mujeres han sido las muertas.

La vicepresidenta ha propuesto también una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan "en riesgo" a través de la interpretación de los jueces. Durante su comparecencia ha propuesto "como lema sustantivo" la máxima de "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no".

"Ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, y el respeto a su persona y a su sexualidad", ha defendido Calvo, que se ha referido a países como Suecia y Alemania, que han introducido estas modificaciones en sus códigos penales.

Su intervención la ha comenzado subrayando las 21 mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año, un "verdadero horror de esta sociedad", que ha dicho es responsabilidad de todos y que hay que frenar para dejar de seguir avanzando en este "clima ambiente donde el machismo" llega hasta este extremo.

"Fuimos los pioneros en contabilizar y sacar a la luz pública asesinatos de mujeres", ha afirmado. Un hecho que "enseñó el camino a otros países", porque la forma de acabar con esta lacra "era aflorar, saber la verdad y no callarla".

La Constitución con lenguaje "inclusivo"

Además, Calvo ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje "inclusivo", que incluya a las mujeres, porque tenemos una Constitución "en masculino", de "ministros y diputados, que se corresponde a hace 40 años". A su parecer la Carta Magna debe contener un lenguaje "correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".

Este paso, según ha explicado, es importante para avanzar en la igualdad porque el lenguaje es un elemento fundamental para que nuestro cerebro deje de funcionar sólo con estereotipos patriarcales.

Esta sería una reforma que no afectaría, tal y como ha subrayado la vicepresidenta, a la sustancia de la Constitución pero sí a un plano no solo simbólico.