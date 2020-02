Las historias de tres mujeres supervivientes de violencia de género

Marina, Modesta y Catalina sufrieron por parte de sus parejas malos tratos físicos y psicológicos durante años. Un día todo cambió y reunieron el valor para poner fin a su relación. Ahora, estas tres mujeres, han rehecho su vida y son felices.

“A mí me pegó, me quemó, me violó”. Así empieza Marina Marroquí a relatar los años de malos tratos físicos y también psicológicos: “Poco a poco fue desacreditando a mis amigos, poniéndome en contra de todos. No puedes ver la realidad”.

Los entornos, la familia, son fundamentales para salir de la violencia de género

Años en los que vivió un auténtico calvario, como Modesta Carne quien cuenta que su ex pareja le decía constantemente que “era una inútil, que no valía para nada. Yo no me maquillaba, no me arreglaba…”.

Catalina Zeigen recuerda cómo fueron algunas de estas agresiones: “Una vez me golpeó de manera tan fuerte que me dejó inconsciente”.

Los años de violencia de género

Sus ex parejas les arrebataron parte de su vida: “Yo estaba totalmente anulada”, dice Modesta. “Estás tan bloqueada que crees realmente que tú tienes la culpa”, continúa Catalina y Marina añade: “Yo era una sombra, era un papel en blanco, era nadie, estaba totalmente vacía”.

Sus historias y sus circunstancias son diferentes, también el motivo que les hizo reunir la fuerza que creían que no tenían para poner fin a la relación. Para una fue su hija, para otra, su familia, pero todas consiguieron salir adelante.

Mujeres supervivientes, valientes y felices

“Se puede volver a vivir sin miedo, sin ansiedad, sin pesadillas”, afirma, con una sonrisa, Marina.

Modesta insiste en un mensaje rotundo: “Hay otra vida totalmente diferente, de alegría, de disfrutar…”. Y esa vida es la que, precisamente, ellas están experimentando ahora.

Las tres coinciden en algo fundamental: los entornos, personal y profesional, son clave para salir de la violencia de género. “Sin profesionales es casi imposible”, sentencia Marina mientras Modesta asegura que “el trayecto es largo y duro” pero, como dice Catalina, siempre hay gente dispuesta a ayudar, e invita a “contarlo a tu familia, decirles: necesito ayuda”.

El trayecto para salir del maltrato es largo y duro pero mucho más fácil con la ayuda de profesionales

De media, una víctima de violencia de género tarda unos 8 años en verbalizar su situación.

Son las historias de tres mujeres fuertes, luchadoras y valientes que han sobrevivido a muchos años de sufrimiento. Ahora las tres ayudan a otras mujeres que están sufriendo situaciones parecidas a las suyas.

Compromiso contra la Violencia de Género

Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña potencian su compromiso en la lucha contra la Violencia de Género: " Contra el maltrato, Tolerancia Cero".

A esta causa se van sumando como embajadores 'influencers' y personas externas (deportistas, actores, cantantes, etc) que ayudan a amplificar los mensajes para luchar contra esta lacra.