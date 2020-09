Largas colas y esperas de hasta dos horas para acceder a los centros de salud en Andalucía

Saturación en los centros de salud y médicos al borde del colapso. Es la situación que denuncian los profesionales de atención primaria en esta segunda oleada de coronavirus.

Protestan en Andalucía

Los médicos andaluces, entre otros, protestan porque no dan abasto. Cuando se incorporan a sus consultas encuentran que a las puertas del centro de salud decenas de pacientes esperan para poder ser atendidos. Largas colas que en ocasiones suponen más de dos horas de espera.

Según Basta ya, 7 de cada 10 facultativos califican de mala o muy mala la situación de la Atención Primaria, la mayoría se siente poco o nada valorada y el 85 por ciento señala que no tiene lo necesario para trabajar.

Y también en País Vasco

Y esa queja es común en otras comunidades autónomas. Hoy, en País Vasco, también se han concentrado los sanitarios en los centros de salud para protestar por la situación y pedir "que se cuide la salud del personal sanitario".

Tienen motivos para la preocupación. Un estudio demuestra que uno de cada 3 hijos de sanitarios se contagió durante el confinamiento: "Los médicos estamos enfadados más que cansados".

Recuerdan que aún no se ha superado el covid, que la evolución de la curva de la pandemia no deja de subir y se temen que la segunda oleada de coronavirus no ha hecho más que empezar.