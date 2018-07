El ladrón confeso del Códice Calixtino asegura que "no" vio nunca el manuscrito en la Catedral

El ladrón confeso del Códice Calixtino, José Manuel Fernández Castiñeiras, ha asegurado este martes en su declaración judicial que "no" vio nunca el manuscrito custodiado en la Catedral de Santiago y que se sintió "maltratado" por el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, que "se burló" de él.

A preguntas de su abogada, tras negarse a responder a las cuestiones de la Fiscalía y la acusación, Fernández Castiñeiras ha asegurado no recordar lo que dijo al juez instructor durante la declaración en la que confesó ser el autor del Códice y que habló porque le dijeron que "si no declaraba meterían" a su mujer e hijo "en prisión".

El acusado, el primero en declarar este martes, ha afirmado que se enteró por la Policía de que habían encontrado el Códice en un garaje de su propiedad y, ante la pregunta de si había visto alguna vez este manuscrito medieval respondió que "no".

"Venía de tomar un café y me detuvieron junto a la Catedral, me metieron en un coche y me llevaron a Milladoiro. Esperamos allí que llegara el juez, que me mandó abrir la puerta y entraron todos", ha explicado el acusado a su abogada en una declaración que duró menos de diez minutos, para continuar señalando que ningún abogado ni "nadie" fue a hablar con él para explicarle la situación.

En la segunda jornada del juicio, tras negarse a responder a las cuestiones de la Fiscalía y la acusación, ejercida por la Catedral, se ha procedido al visionado de la primera declaración que el exelectricistra realizó ante el juez instructor.