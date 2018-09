La 'viuda negra' de Alicante prestó declaración por el asesinato de su tercer marido tumbada en una cama porque decía que no se podía mover

David Hermonso, portavoz de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante, es conocedor de los detalles de la investigación del asesinato del tercer marido de la 'viuda negra'.

Según explica en una entrevista en Espejo Público, el 8 de febrero de 2016 se recibió el aviso en la central de una persona tumbrada en el suelo en un charco de sangre con una persona a su lado en estado de ansiedad. Cuando los agentes se desplazaron se encontraron a un hombre fallecido con una herida en el cuello y a su hermano con una herida en la mano y en la cara y con un "cuadro de ansiedad y nerviosismo bastante importante".

En ese momento, el hermano de la víctima aseguró que había entrado un encapuchado en la casa que les había agredido y matado al hombre de 47 años. En una segunda declaración, el hermano de la víctima explicó que el atacante se parecía físicamente a una expareja de su cuñada, aunque tampoco proporciona muchos datos.

Durante la investigación se llegó a investigar a Conchi, conocida como la 'viuda negra' por el asesinato de su cuarto marido, y a la supuesta expareja de esta mujer. La mujer aseguró durante su declaración en una cama "porque no se podía mover" que no tenía nada que ver en el suceso, asunto que queda acreditado. La expareja tenía "coartada suficiente como para demostrar que él no había sido".

Sin embargo, durante la investigación se fueron descubriendo pruebas en la casa que induce a la Guardia Civil a pensar que "no había existido una tercera persona y que el hermano podría estar detrás de este homicidio". Finalmente, él acabó confesando y explicando que se debió a una discusión entre hermanos. Según el Hermonso, sin embargo, en ese momento no se pensó que la discusión pudiera haber sido motivada por Conchi porque "la disputa fue por tema de dinero que afectaban a una tercera persona, el hermano pequeño de los dos". "El fallecido discutía con el hermano mayor, que era el que administraba la paga de la madre, porque no le daba dinero suficiente al hermano pequeño", explica el guardia civil como detonante de la disputa.

En cualquier caso, tras el asesinato del cuarto marido de Conchi no se ha reactivado ninguna línea de investigación sobre el tercero debido a que es un hecho ya juzgado. Además, el agente insiste en que durante la investigación se trabajaron todas las líneas y "no existía ningún dato que nos pudiera inducir a pensar que esta mujer tuviera algo que ver con la muerte de su marido". Además, matiza que la pareja llevaba un mes sin convivir.