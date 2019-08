El periodista de Onda Cero y presentador de 'La Brújula' Juan Ramón Lucas ha compartido en su cuenta de Twitter una reflexión sobre los inmigrantes rescatados por el Open Arms.

A raíz de los numerosos mensajes publicados en las redes sociales contrarios a la acogida de los inmigrantes y en los que se animaba a los defensores de la inmigración a acogerlos en sus casas, Juan Ramón Lucas ha grabado un breve vídeo en el que explica su postura acerca del tema.

Lucas arrancaba su vídeo explicando que está creciendo la demagogia en torno a la cuestión de los refugiados y a la opinión de aquellas personas que defienden que el Estado de manera institucional debe apoyar a los refugiados y evitar sufrimiento.

"Se nos dice 'llevaos a los refugiados a casa', pero no, esto no funciona así", sentencia el periodista de Onda Cero, que explica que forma parte de dos ONGs, una que ayuda a pacientes de cáncer y otra que ayuda a la conservación de las aves.

"La solidaridad funciona de manera organizada, sensata, no a impulsos"

"¿Me llevo yo a los pájaros a mi casa? No. ¿Me llevo yo a los supervivientes de cáncer para mejorar sus condiciones? No. Trato de impulsar políticas sociales que apoyen la no desaparición de los hábitats de las aves y la mejora de las condiciones de los supervivientes de cáncer. No tengo por qué llevarme a la gente a casa. Solo tengo que impulsar esas políticas, exigir al Estado y la Administración que desarrolle políticas de ese tipo y si no lo hace el Estado, las ONGs están para eso", indica.

También asegura que los impuestos están no solo para construir carreteras, sino para tener "mejores hospitales y para que la solidaridad se extienda también a personas que no necesariamente son de mi país, pero que también son humanos".

"Todo eso de que nos llevemos a casa a los inmigrantes, no funciona así. La solidaridad funciona de manera organizada, sensata, no a impulsos", critica Lucas, que subraya que "la demagogia es intolerable en un asunto como este".