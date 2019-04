La policía saca la playlist de la seguridad en la red

Estos son los cinco grandes temas:

- Antes segur@ que sencill@. Hay que tener el equipo actualizado. El software crackeado es la vía de entrada de virus. Hay que tener un antivirus y un cortafuegos.

- Chic para mi. Abrir enlaces no identificados que llegan camuflados en el correo o como promociones pone en peligro la seguridad del equipo. Las compras con conexiones https y con candado.

- Puro chantaje. Cuida tu intimidad digital y no pongas al alcance de cualquiera información sobre ti que puede servir para acosarte o chantajearte. La sextorsión puede comenzar al acceder a tu dispositivo o suplantando la identidad utilizando como gancho imágenes de chicas o chicos atractivos.

- En tu wifi me colé. Cambia las contraseñas por defecto, apágala cuando no estés. Usa contraseñas con letras, números y caracteres. No pongas en circulación datos privados en wifis públicas.

- Bulería. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea son las vías más utilizadas para difundir bulos y noticias falsas, hoax. Desconfía de informaciones dudosas, sin autor o fecha.

Más consejos en Twitter: @policia, en www.facebook.com/policianacional, en Instagram: @policianacional o www.youtube.com/policia .