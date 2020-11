La oferta de algunos países de Europa para atraer médicos españoles, 100.000 euros de sueldo y alojamiento gratuito

Se busca médico de familia en Reino Unido. En euros, casi 6.000 netos al mes. Un mínimo de 60.000 al año para trabajar como enfermero en Suiza. Hasta 100.000 para un médico en Holanda. Y la mayoría con contratos indefinidos, como éste de Francia.

Las ofertas desde Europa

"Nada más que llegas a Francia te das cuenta de que aquí los médicos están mucho mejor valorados socialmente, por supuesto económicamente", asegura Jaime Garrido, oftalmólogo en Francia.

Francisco José Campos es médico de familia en Toulouse. "No me planteo bajo ningún concepto volver a España porque las condiciones tendrían que cambiar muchísimo, no es cuestión de dinero es cuestión de estabilidad".

En Europa reclaman a los profesionales españoles. Y en las ofertas destacan todo tipo de facilidades. Mudanzas cubiertas. Además del sueldo, alojamiento gratuito. Cada médico decide su ritmo de trabajo o hablar el idioma no es indispensable al menos para ir a la entrevista.

"Los españoles estamos muy valorados como profesionales sanitarios en este país, se nos aprecia muchísimo y prácticamente se nos rifan" asegura Lara Taya, Jefa de servicios de maternidad en Londres.

Tanto que algunos de los que volvieron como Ángel Moreno, médico retornado. "La necesidad de médicos en Francia es importante, allí se trabaja mucho, se tiene mucha responsabilidad y un doctor cobra en función de la responsabilidad". Ya está pensando en marcharse de nuevo.