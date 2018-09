La Guardia Civil realiza dos rescates en menos de 48 horas en el ascenso al Aneto

El martes en torno a las 11 de la mañana se recibió una llamada en la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, informando que un hombre había sufrido una caída cuando ascendía al Aneto en el glaciar a la altura del Collado de Coronas, no pudiendo continuar la marcha.

Un helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil y el Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque se dirigieron al lugar junto con la médico del 061, tras realizar un apoyo parcial en la zona del nevero los especialistas comprueban que el herido puede moverse y se decide introducirlo en el helicóptero mediante otro apoyo parcial para que fuera atendido en la helisuperficie, donde la médico le aplicó unas primeras curas, dado que sufría quemaduras a causa de la fricción con el hielo, así como numerosas contusiones y cortes, siendo trasladado posteriormente en ambulancia al Hospital de Barbastro. Se trataba de un hombre de 55 años vecino de Moncada (Valencia), que llevaba unas zapatillas de trail con crampones para ese tipo de calzado.

El otro rescate se realizó el pasado jueves, cuando un aviso a las 11’50 horas comunicaba que una persona tenía problemas para progresar por el Glaciar del Aneto. Las autoridades consiguieron contactar con el afectado y manifiestó que se estaba deslizando por el glaciar dado que no portaba ni crampones ni piolet y que no se atrevía a moverse por miedo a terminar deslizándose y colisionar contra las rocas. Tras indicarle que no se moviera de su situación, se dirigieron al lugar un helicóptero y el GREIM Benasque, localizando a un hombre en una pendiente helada por encima de los 3100 metros.

Tras realizar un apoyo parcial con la aeronave en el glaciar dos especialistas descendieron hasta el lugar donde se encontraba el montañero, tras equiparlo con un arnés y asegurándolo con cuerda lo trasladaron hasta una zona segura para su evacuación en helicóptero. Se trata de un vecino de Zaidin de 44 años, el cual progresaba con zapatillas de trail running.

De las ocho intervenciones llevadas a cabo esta semana, 6 de ellas lo han sido por parte del GREIM de Benasque, una por el EREIM de Panticosa en el Barranco Gorgol y otras dos por el GREIM de Boltaña en la Cola de Caballo y el Barranco Barrosa, siendo la intervención con lesiones más graves la del rescate de una ciclista de BTT en Sesué y el resto de accidentados sufrieron lesiones en articulaciones.