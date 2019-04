La Guardia Civil asegura que "no va a parar hasta que encuentre a Diana Quer"

El director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha asegurado que no van a "desfallecer" en la búsqueda de Diana Quer, desaparecida hace un mes, y que no se van a dejar "distraer" por ningún dato ni filtración que no se haya obtenido de forma objetiva en su propia investigación.

Fernández de Mesa ha asegurado, en respuesta a preguntas de los periodistas que la Guardia Civil no ha abandonado ninguna de las dos líneas de investigación abiertas inicialmente, la de la desaparición forzada o la voluntaria.

Sin entrar a valorar la actitud de la madre de Diana en este caso, ha dicho que todo lo que sea hacer filtraciones no contrastadas, a veces ni siquiera cercanas a la realidad, lo que hacen es entorpecer una investigación que ya de por sí es muy compleja.

Al respecto ha asegurado que el equipo técnico de la Policía Judicial y de la Unidad Central Operativa "no se van a dejar distraer ni influenciar por nada que no sean los datos que estrictamente obtengan de sus investigaciones".

Es decir que cualquier tipo de filtración o noticia que "desvíe de lo principal", -la elaboración de los informes del juzgado que instruye la causa y de los informes periciales con los datos objetivos obtenidos por los investigadores-, "no los va a distraer del camino para localizar a Diana Quer".

Ha sostenido asimismo que el Instituto Armado ha puesto a disposición del caso todos los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para obtener pistas y encontrar a Diana Quer, la joven madrileña de 18 años desaparecida el pasado 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Fernández de Mesa ha asegurado que desde hace un mes se está haciendo una labor "seria" para obtener la información que ahora se está analizando, para unir las pistas y los datos obtenidos para encontrar a la joven.

Aunque ha reconocido que "cada día que pasa es un día más en la desaparición sin tener noticias de Diana Quer", ha garantizado que eso no les "lleva al desfallecimiento ni a abandonar la investigación sino todo lo contrario".

"No hemos escatimado esfuerzos y la Guardia Civil no va a parar hasta que encuentre a Diana Quer y a los responsables de su desaparición si es que los hay", ha insistido.

Sí ha explicado que la investigación no es "sencilla", ya que hay que "casar" toda la información obtenida desde el punto de vista tecnológico, sus últimas ubicaciones y localizaciones de teléfono y los wasap "para llegar a una pista".

Todo lo que pueda servir para colaborar en el esclarecimiento del caso "bienvenido sea", pero que todo lo que sea "entorpecer el esclarecimiento del hecho sería deseable que no se produjera".

Fernández de Mesa ha recordado que el caso está bajo secreto de sumario y que por parte de la Guardia Civil "no se filtrará nada nunca", subrayando "la seriedad" de los investigadores de la Unidad Central Operativa y del equipo de la Policía Judicial.

La Guardia Civil no va a entrar "en ningún tipo de declaración o desmentido sobre filtraciones que nosotros no hemos hecho", ha añadido.