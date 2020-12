"Me da pena decirle no a mi hija y que se quede llorando y que las demás tengan una fiesta y ella no" asegura Bea Galán, madre y que se ha convertido en ejemplo durante esta segunda ola del coronavirus.

No a la fiesta

"Pero al final hay tantas cosas que no podemos hacer que es una más. Y no tiene solo que ver con el coronavirus, tiene que ver con ser madre" ha explicado la madre en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias.

"Mi hija no lo ha entendido. Mi hija es adolescente. Sí que ha entendido mis motivos. Lo que pasa es que tiene muchas preguntas que yo creo que son muy lícitas. Ella pregunta porque yo no y las demás sí." ha relatado Bea en Espejo Público.

"No suelo hablar de mi vida en las redes sociales" ha explica Bea Galán. Fue un tweet en la red social Twitter el que desencadenó la historia.

"Esta noche han invitado a mi hija de 14 años a dormir en casa de una amiga. Nueve niñas. Pizzas, refrescos y pastel para compartir. Y de la pandemia, de las medidas de seguridad, de la sensatez y la coherencia... ni rastro. Soy la única madre que ha declinado la invitación" escribía Bea Galán en la red social, preocupada por la cantidad de normas que había que saltarse para llevar a su hija a la fiesta.

"Esta reacción de la gente me ha hecho polvo" ha contado la madre. "Las otras madres son muy majas. Se equivocaron esa vez pero solo lo creo yo. Yo no quiero sentar cátedra de nada. Tengo mis hijos y son míos, no soy madre de nadie más" ha añadido Bea Galán.

"No lo hice por las normas. Me pareció solidario no ir. Hay gente que está sufriendo y es un aprendizaje mejor que no fuera que sí fuera" ha explicado la madre.