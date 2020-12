La lección de una madre que prohíbe a su hija ir a una fiesta por el coronavirus: "Hay gente que está sufriendo y me pareció un aprendizaje"

Bea Galán es madre de una adolescente de 14 años a la que invitaron a una fiesta en casa de una amiga. Iban a ser nueve niñas durmiendo en la misma casa, pero Bea fue la única que rechazó la invitación de su hija ante el peligro de contagio por coronavirus y el respeto a las medidas sanitarias.

"Esta noche han invitado a mi hija de 14 años a dormir en casa de una amiga. Nueve niñas. Pizzas, refrescos y pastel para compartir. Y de la pandemia, de las medidas de seguridad, de la sensatez y de la coherencia... ni rastro. Soy la única madre que ha declinado la invitación".

Con este mensaje, Bea criticaba la situación en la que se tuvo que ver tras negarle a su hija la asistencia a la fiesta. Además, admite que verla enfadada no es plato de buen gusto y espera que un día su hija entienda que esta situación no contempla fiestas, sino solidaridad y sentido común.

"Hoy mi hija me odia. Esta iba a ser la mejor fiesta de su vida y se la he arruinado. Espero que un día me mire y entienda que esto no va de fiestas y egos, sino de solidaridad, respeto, prudencia, cordura y madurez. Espero que ella, de mayor, sepa comportarse y ver más allá. Aunque verla así disgustada cuesta una barbaridad", confesaba su madre a través de Twitter.

"Me costó un poco porque me da pena decirle que no a mi hija y verla llorando, y que las demás tengan una fiesta y ella no. Pero hay tantas cosas que no podemos hacer que es una más. Y no tiene que ver solo con la covid, sino con ser madre y decirle las cosas que sí y que yo creo que no", continuaba.

Además, Bea ha explicado esta mañana en Espejo Público que su hija, si bien entiende el porqué su madre le ha negado la asistencia a la fiesta, no comprende ciertas incongruencias con las medidas relativas al coronavirus.

"Sí que entiende mis motivos, pero tiene muchas preguntas que yo creo que son muy lícitas, como 'por qué yo no y las demás sí', y muchas cosas que ella no entiende. No las entiendo ni yo".

Preguntada por la reacción del resto de madres que sí dejaron asistir a sus hijas, confiesa creer que "se equivocaron esa vez, pero solo lo creo yo. Yo soy madre de mis hijos y no soy madre de nadie más".

Además, Bea insiste en su argumento justificando que ninguna de las niñas iban a la misma 'clase burbuja', ni al mismo colegio. Ni siquiera pertenecían a la misma zona.

"Habría tenido que saltarme unas cuantas normas. Pero de verdad no lo hice por miedo o por las normas, me pareció solidario no ir. Hay gente que está sufriendo y me pareció un aprendizaje mejor que no fuera a que sí", concluye.

Puedes volver a ver este contenido sobre la madre que prohíbe a su hija adolescente acudir a una fiesta por respeto a las medidas y la solidaridad ante el coronavirus en Atresplayer.