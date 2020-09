La dirección de un instituto de Burgos dimite en bloque por falta de personal para aplicar las medidas contra el Covid

El equipo directivo del Instituto Diego Marín Aguilera de Burgos ha presentado su dimisión en bloque por la falta de catorce docentes de los 90 que configuran su plantilla.

Además se quejan de falta de medios adecuados para poder aplicar las normas establecidas para intentar frenar los contagios de coronavirus en colegios e institutos.

Dicen que no es posible mantener la distancia de seguridad entre los alumnos. Muchos de ellos, a las once de la mañana ya están de vuelta a casa porque faltan profesores que están enfermos y a los que no han suplido. Además al desdoblar las clases por la pandemia no pueden garantizar la educación.

"Agotamiento físico y mental"

Según los sindicatos se han cerrado 500 aulas por cuarentena en tan sólo tres días en colegios de toda España y desde que se inició el curso se han cerrado 124 centros escolares.

Hay una directora de un instituto de Moralzarzal, en Madrid, que ha dejado el puesto por agotamiento "físico y mental" apenas diez días después de empezar el curso. Dice "no sentirse respaldada por la administración y no tener medios".

Todos los alumnos de un colegio de Málaga en cuarentena

El colegio Lope de Vega, en Málaga,ha tenido que cerrar por completo. Sus más de 200 alumnos hoy ya no han podido ir a clase y están cumpliendo la cuarentena en casa.

En muchos centros educativos tampoco hay el personal de enfermería prometido. Los profesores denuncian tener "un nivel de ansiedad y de angustia muy alto".

Por estos motivos, entre otros, CCOO, UGT, CGT y STEM han convocado dos jornadas de huelga en educación en Madrid, hoy martes y el miércoles.