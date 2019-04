Cada vez hay más padres preocupados por la calidad de los alimentos que se sirven en los comedores escolares

Aunque los niños no lo saben, necesitan nutrientes como el Omega 3, el fósforo o vitaminas fundamentales como la D o las del grupo C. Leche con cacao, pan tostado, una naranja y nueces garantizan un desayuno completo. Dieta mediterránea para que a la máquina cerebral no le falte carburante.

Cocina o cátering, el eterno dilema. En dos de cada tres colegios la comida viene hecha de acuerdo a las normas autonómicas. Otros colegios cuentan con cocina y cocinera propias para elaborar sobre todo pescados, hidratos y legumbres.

No todo los padres están satisfechos. Un estudio de la CEAPA afirma que uno de cada tres cree que la comida no tiene la calidad deseada.

El 61% de los centros disponen de un servicio externo de comedor, según datos del Ministerio de Sanidad. La CEAPA lucha contra la pérdida de las cocinas de los centros y el sistema de la línea fría de las grandes empresas de restauración colectiva que las han reemplazado.