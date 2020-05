"La crisis de la cerveza", toneladas de cebada se acumulan por falta de consumo debido al coronavirus

Con los bares a medio gas por el coronavirus se fabrica menos cerveza y ¿qué pasa? pues que la cebada, que es la materia prima para fabricar la cerveza se está acumulando en los almacenes. Cuatro mil toneladas de cebada y hasta el momento, no se ha logrado dar salida, se siguen acumulando en un almacén de Soria hasta que bares y restaurantes vuelvan a la normalidad.

La cerveza de los bares

Porque es precisamente ahí, en la hostelería, donde se consumen más cerveza, la inmensa mayoría de la que se produce en nuestro país. Si eso no ocurre, si esta cebada no se puede destinar para hacer la cerveza la tendrán que destinar a fabricar piensos, entonces estos productores cobrarán bastante menos por cada tonelada durante la crisis del coronavirus.

Se cerró el grifo por el coronavirus

Llegó la pandemia de coronavirus y se cerraron los grifos. Durante meses no hemos podido disfrutar de esa cervecita en el bar. Claro, sin clientes los barriles no se abre. "No es lo mismo pedirte una cerveza en un bar que llegar a casa y abrirte una cerveza, solo" dice este propietario de un bar.

La crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado que la venta de cerveza se desplome un 40%. "No es lo mismo tomarte una cerveza en casa que con los amigos" afirmas este ciudadano. Porque en casa hemos seguido consumiendo confinados pero el consumo no compensa los bares cerrados.

Consumir cerveza en casa

Porque en casa, durante la pandemia del coronavirus, hemos seguido consumiendo confinados pero no compensa los bares cerrados. Dos de cada tres cervezas nos las tomamos fuera de casa. Es el 80% de la facturación. Habla Jacobo Olaya, director de cerveceros de España "es fundamental el consumo de la hostelería. Guardando las medidas sanitarias precisas e impulsando el turismo" afirma.

La patronal sufre la crisis del coronavirus porque bares y restaurantes no pueden abrir normalmente, también los fabricantes y los agricultores. En el almacén de Carmelo se amontonan 4000 toneladas de cebada, "pensábamos que iba a ser cosa de 15 días y llevamos ya dos meses. Los precios no tiene nada que ver con los que habían. Hay gente que se está arruinando". De momento, la cebada acumulada en el almacén de Carmelo se la comen los pájaros hasta que volvamos a disfrutar de esa "cervecita" en el bar