El Jefe de Policía Local de Íllora (Granada), Antonio Cobos, ha escrito una carta para concienciar a los jóvenes y no tan jóvenes de este municipio granadino de los peligros de no tomar en serio al coronavirus. En su texto, les recuerda que "pasar un buen rato hoy, no implique, pasar un mal trago días después".

La Policía local de Granada ha desplegado durante la mañana de este lunes varios controles de movilidad. Los agentes comprueban que quienes circulan tienen una causa justificada para hacerlo.

Granada es una de las 76 ciudades que están ahora mismo cerradas en España, después de que el Gobierno anunciara ayer el estado de alarma en todo el país. Allí se han desplegado esta mañana 200 policías para controlar los movimientos.

El jefe de policía de Íllora, uno de los municipios de Granada más afectados por el coronavirus, ha decidido dirigirse a los más jóvenes a través de una carta en las redes sociales. Les recuerda en un texto que se ha vuelto viral que "sus hechos acarrean consecuencias entre los suyos, entre sus familiares, entre sus amistades y conocidos, entre sus vecinos, en alguno de estos casos consecuencias trágicas".

Lee a continuación la carta completa:

"Buenos días, a la vista de comentarios en RRSS, Whatsapp y etc, sobre la publicación realizada en el Facebook de la Policía Local de Íllora en la tarde noche de ayer en la que se informaba sobre el aumento de hospitalizaciones de vecinos de Íllora, y en la cual se hacía un llamamiento a la responsabilidad de todos, especialmente de los jóvenes, quisiera exponer una serie de cuestiones, sé que muchos (la mayoría), no leerán esto hasta el final, pero otros tanto si que lo leerán y posiblemente se lo resumirán a otros muchos, solo os pido unos minutos.

No pretendo culpar a todos los jóvenes de Íllora y de sus pedanías de ser los autores del aumento de casos en Íllora, porque es una desgracia que se esta produciendo en toda la provincia y a nivel nacional, pero si que los últimos brotes graves en nuestra Íllora y pedanías han sido consecuencia de ellos.

Claro que NO todos los brotes son debidos los jóvenes, ha habido otros focos en el pueblo, como han sido Restaurantes, lugares de trabajo, etc, pero estos casos son inevitables, no así las reuniones y fiestas, que si son prescindibles. Os voy a poner un ejemplo, los casos entre niños y entre adolescentes, más que interactúan los niños y en cambio el numero de casos comparado con los jóvenes del instituto resulta, mucho más que significativo, y eso es porque los niños actúan con más responsabilidad que con los adolescentes.

Ser joven y adulto, no significa solo LIBERTAD para hacer muchas cosas, ni para trasnochar, beber, conducir, para ir de fiestas, etc, también significa RESPONSABILIDAD, porque sus hechos acarrean consecuencias entre los suyos, entre sus familiares, entre sus amistades y conocidos, entre sus vecinos, en alguno de estos casos consecuencias trágicas.

La diferencia que existe en nuestro municipio es que aquí en Íllora, pese a la opinión de muchos, las cosas no se están haciendo del todo mal, entre otras cosas y como he dicho a diferencia de otros lugares, aquí se sabe muy bien desde el 13 de Marzo donde provienen en la mayoría de los casos el origen de la infección de nuestros vecinos, y esto es debido a un PEQUEÑO GRUPO DE PERSONAS Y PROFESIONALES del pueblo que NO TIENEN HORA, me explico, que están realizando jornadas larguísimas y no me refiero solo a Policías (Enfermeros, médicos, Ayuda a domicilio, etc) exponiéndose mucho más allá de su obligación y sin percibir gratificación extra, quitando horas de sus hijos y familias, tan solo intentando que la situación en nuestro municipio no se desborde.

Esto permite conocer prácticamente TODOS los casos positivos del municipio de Íllora, y por eso podemos afirmar con absoluta certeza que el incremento exponencial de los últimos 14 días se debe a reuniones y concentraciones de jóvenes, por ese control de la situación sabemos, que el origen de estos últimos focos proviene de ellos, de reuniones en terrazas con cachimbas por medio, que después se han llevado a un cortijo siguiendo la fiesta allí, y de donde se han contagiado, o fiestas de cumpleaños que han terminado con el regalo de PCR´s días después y 10 jóvenes positivos, barbacoas donde decían haber 6 jóvenes y haber más del doble, fiestas en cortijos con música y luces incluidas, etc., todas ellas con el mismo final, un bastoncillo días después por nariz y faringe.

Queridos jóvenes y no tanto, en estos en estos casi 8 meses, he tenido la oportunidad de conocer muchos de vosotros y casos relacionados con el Covid-19, que os pido que penséis en ello unos segundos en ello.

Vosotros jóvenes, que me habéis dicho en las labores de control y rastreo, comprobación de Covid que ESTO NO ES NADA, es un simple resfriado, un pequeño malestar, y así se lo habéis dicho a vuestros amigos y conocidos, que HABEÍS PERDIDO EL MIEDO AL COVID-19, porque por vuestra juventud, os podéis sentir invencibles, inmunes, no habéis caído en que otras muchas personas no lo son tanto, y si que han sufrido graves consecuencias y secuelas por el dichoso virus, como FRANCISCO, ANA, ANTONIO, MIGUEL, que son los últimos vecinos que se encuentra a día de hoy luchando contra el Coronavirus en un hospital.

Pero tampoco habéis parado a pensar las consecuencias de esas reuniones, y os pido que lo hagáis, no que dejéis de reuniros, pero con cabeza, con medidas y con limites, para evitar lo que ha sucedido antes y después de la NO FERIA.

Pensad en el enorme numero de personas mayores que se encuentran recluidas en sus casas, sin poder salir, personas en muchos de los casos que están teniendo depresión, por el miedo que les genera el Virus, por no poder ver a sus familiares, sus hijos, nietos, por no poder ir hablar con la vecina, con la amiga, por que para ellos el salir antes a por el pan, al super, al medico era mucho más que eso, era salir a relacionarse con otras personas, romper esa soledad que muchos de ellos sufrían.

Esto que digo es así, una de las consecuencias más graves que tiene esta situación y de la que casi no se habla es de los efectos negativos para la salud mental que el Covid-19 esta teniendo en nuestros mayores. Recordar que esos mayores, fueron los jóvenes de los 40 o 50 que también salieron y lucharon por sus familias tras una guerra civil, los jóvenes de los 60 y 70 que vieron como su país fue recuperándose de viejas heridas y lograron el bien estar y comodidades que vosotros hoy disfrutáis.

Algunas, culpáis de la expansión del virus en Illora, a los protocolos que son lentos “…una semana para una PCR…” decía una joven quejándose en estos comentarios de Facebook, y pregunto por que hay que llegar a la PCR, desde el momento que se notifica la realización de la prueba medica se debe quedar aislada esa personas, por lo que si cumple no tiene por que haber riesgo, si se tarda en la prueba es porque a lo mejor hay otras personas en una situación más urgente, como niños, ancianos o personas con síntomas, NO ES UN CAPRICHO.

Lo que no puede ser es que hayamos tenido que llamar a un joven que tras la PCR le sorprendimos en un terraza de Illora tomando cervezas, y a otro no tanto en una conocida estación de Servicio del pueblo, RESPONSABILIDAD y NO SOLO DERECHOS.

La PCR no cura, solo dice si estas o no infectado, la prevención es la pieza fundamental que tenemos cada uno para combatir el virus.

Durante estos meses he podido comprobar no solo las lagrimas de los ancianos, y otros vecinos, si no de PROFESIONALES sanitarios, Ayuda a Domicilio, Auxiliares, Guardias y Policías, etc., personas adultas que se han derrumbado y han roto en el llanto al ver que no podían hacer más, al abrazarse a una anciana caída en un baño para levantarla, ignorando que esa mujer no tenía mascarilla, médicos realizar RCP a una persona que se debatía entre la vida y la muerte, mucha tensión acumulada. Todos estos profesionales también tienen o tenemos familia, y nos hemos tenido que imponer un auto aislamiento de nuestros hijos, esposas, compañeros, porque no sabíamos si podíamos habernos infectado en estas actuaciones.

Parad y pensad antes de acudir a una casa, cortijo o establecimiento donde veis que allí no se cumple con las medidas de seguridad de mascarillas, distancia social, etc, pensad en vuestros abuelos, en vuestros padres, pensar que lo que vosotros creéis que es un simple resfriado, a vuestros abuelos es un virus mortal.

No os pido que no salgáis, sino que lo hagáis con responsabilidad, si veis un lugar demasiado concurrido y abarrotado y que no cumple con las medidas no acudáis, sabéis perfectamente lo que está bien o mal.

Se que por esta CARTA ABIERTA me van a llover críticas y palos por doquier, propias y ajenas, pero sinceramente creo que debía de hacerla, los que me conocéis ya sabéis que no soy de los que “escurren el bulto”, para mí sería más fácil pasar simplemente, pero sinceramente creo que es un bien para vosotros, para vuestras familias, vecinos y para el pueblo en general. Se que soy un corta rollos cuando me presento en alguna de esas fiestas, terrazas, cortijos, etc, pero creedme que no es de mi agrado, no me gusta tener que hacerlo, que me llaméis corta rollos como poco, pero pensad en las consecuencias, en lo que os he contado en esta Carta Abierta, pensad en esos abuelos, esos ancianos y no tantos, que PASAR UN BUEN RATO HOY, NO IMPLIQUE, PASAD UN MAL TRAGO DÍAS DESPUES, y tener que ver enfermad a un amigo o familiar, en el mejor de los casos días más tarde.

Un saludo.

Fdo. Antonio Cobos, Jefe de Policía Local de Íllora"