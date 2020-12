'La bien pagá', el cajero automático de Sevilla que siempre cobra comisión

En Sevilla, los vecinos de Las Pajanosas no dan crédito. Llevaban más de 2 años esperando un cajero y ahora que se lo han puesto, no lo usan. Pero no porque no quieran, sino porque les cobran comisión, 4 euros cada vez que sacan dinero.

El cajero que siempre cobra comisión

Cuando tenían que sacar dinero había que desplazarse al pueblo más cercano, Guillena, situado a 6 kilómetros. As´ i que en Las Pajanosas llevaban dos años esperando el cajero automático y aquí está, pero la mayoría del tiempo, solo y sin compañía.

En la localidad de Las Pajanosas, en Sevilla, viven unos 2.000 vecinos y aquí no había ni un solo banco. A la hora de ingresar o sacar dinero tenían que desplazarse al pueblo más cercano.

La solución llegó pero no la alegría. "El cajero siempre cobra comisión de 4 euros" asegura una de las vecinas. Y cuatro euros dan para mucho. "Pues me puedo comprar varios litros de leche" afirma otro.

Este gesto sale muy caro. Así que la mayoría de los vecinos de Las Pajanosas en cuanto ven este mensaje en la pantalla, retiran la tarjeta. El cajero ya tiene su apodo, la 'bien pagá', y si hace falta se le canta, que por eso no cobra comisión.