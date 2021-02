La abogada de Pablo Hasél asegura que el rapero está dentro del colectivo de Presos Políticos Antifascistas

El rapero Pablo Hasél fue detenido por los Mossos d'Esquadra en la Universidad de Lleida por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

La abogada del rapero ha defendido a Pablo Hasél diciendo que él es un preso político. "Pablo Hasél está integrado en el colectivo de presos políticos antifascistas y comunistas y este colectivo de presos políticos tiene una máxima que es que la lucha de derechos y libertades también se lleva desde dentro de todas las prisiones", asegura Alejandra Matamoros, abogada del rapero Hasél.

El rapero detenido la semana pasada se encuentra en la cárcel cumpliendo la pena de prisión impuesta. Está en el módulo de ingresos y Pablo Hasél está adscrito al colectivo de presos políticos antifascistas.

El colectivo de Presos Políticos Antifascistas marca algunas "líneas rojas" para los miembros y exigen unas mínimas condiciones, como la de no querer compartir celda porque son minúsculas y compartirla con otra persona supone tener malas condiciones.

Pablo Hasél ha afirmado que no quiere compartir celda y los funcionarios de prisión dijeron en un principio que no habría ningún problema, pero ahora, según la abogada Matamoros, "le han dicho que si quiere estar en una celda solo tiene que colaborar con las labores de limpieza", algo que Hasél no quiere hacer porque se trata "de otra línea roja", los Presos Políticos Antifascistas "no colaboran en ningún caso en las labores de mantenimiento de la prisión". añadía.