La abogada de 'El Chicle' en su alegato final: "Es la investigación menos rigurosa que he visto en mi vida"

Fernanda Álvarez, abogada de José Enrique Abuín Gey, 'el Chicle', único encausado por el crimen de Diana Quer, ha hecho este martes en su alegato final ha cargado contra los medios que han descrito a su cliente como un "monstruo". "Se le ha privado de nombre y apellido. Se le ha tratado como un monstruo por parte de los medios de comunicación", ha dicho en la Audiencia de A Coruña.

Además ha criticado a los investigadores y a los forenses que han inventado una realidad, ha dicho. "No hay nada que demuestre que estuviese maniatada. La imaginación no es una herramienta para probar nada" y ha ido más allá, haciendo esta valoración de lo que le está pareciendo el juicio: " Lejos de salvaguardar derechos fundamentales los están destruyendo. Y si empezamos a bombardear las garantías de este sistema, ¡que Dios nos coja confesados!, porque hoy está aquí José Enrique, pero mañana podemos estar cualquiera de nosotros", ha afirmado.

"No ha sido un procedimiento justo": se han puesto sobre la mesa suposiciones, no pruebas

La abogada de 'El Chicle' ha mostrado su respeto a la familia de Diana Quer: "Esta defensa no es insensible y ajena al dolor de la familia. Hemos reconocido que mi defendido no es inocente, es culpable. Es el responsable de la muerte de Diana y eso es un dolor infinito y permanente". Pero"no justifica", dice Álvarez la pena de prisión permanente revisable que pide la fiscalía y el abogado de la familia de Diana Quer.

La abogada de 'El Chicle' dice que no "es insensible al dolor de la familia" y reconoce que su cliente es culpable, responsable de matar a Diana Quer

Ha justificado por qué ha modificado la pena a homicidio doloso, "nadie discute la fuerza del acusado. Sin ser consciente de la fuerza que estaba haciendo, agarró a la víctima y apretó. Claro que quería hacer fuerza, pero no era consciente de lo que estaba haciendo, esa es la diferencia para aplicar un homicidio con dolo. A lo mejor debió de ser consciente, pero no lo sé. Por eso modifico la pena".