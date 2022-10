Un juez concede la orden de alejamiento que habían solicitado los padres de Aimar, el bebé de Basurto

El Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao ha concedido la orden de alejamiento para Mireia C.S., de 24 años, la secuestradora del bebé del Hospital de Basurto tras un acuerdo entre las partes. La joven sufrió este martes un brote psicótico.

Los padres de Aimar habían solicitado la orden de alejamiento después de que la autora confesa del rapto de su bebé fuera puesta en libertad provisional sin medidas cautelares, una decisión que el padre del pequeño consideró una "vergüenza".

El juez ha determinado que Mireia C.S. no podrá acercarse a menos de 500 metros de la familia de Durango y no podrá comunicarse con ellos. La defensa de la autora confesa del secuestro de Aimar ha informado que no va a recurrir esta decisión porque no quieren "hacer sufrir más" a los progenitores del niño.

Mireia se encuentra ingresada desde el martes en en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Basurto, el mismo centro en el que cometió el secuestro del pequeño Aimar el pasado miércoles.

Un secuestro que ha puesto en cuestión los protocolos en centros hospitalarios

Los hechos se registraron sobre las nueve de la noche en dicho centro hospitalario, donde el bebé fue arrebatado a sus padres por la joven que se hizo pasar por una sanitaria del Hospital de Basurto.

Un día después del secuestro, Mireia abandonaba al bebé en el felpudo de un piso del barrio de Santutxu, donde el pequeño fue hallado en buen estado de salud.

Unas dos horas después, la mujer, que había comentado a vecinos y conocidos que estaba embarazada y que ya había comprado ropa y una silla de bebé, fue detenida en el barrio bilbaíno de Zorroza.

Durante su comparecencia judicial, tanto Mireia C.S. como su abogado y sus familiares pidieron a la jueza su ingreso en un hospital psiquiátrico, pero los forenses consideraron que no era necesario. Tras este rechazo, ya advirtieron que solicitarían el ingreso voluntario.