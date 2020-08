Más información Las 11 nuevas medidas obligatorias en toda España por los rebrotes de coronavirus

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había emitido una nueva orden que incluía nuevas medidas y restricciones para evitar la propagación de los contagios de coronavirus en la región y el descontrol de los rebrotes, como la prohibición de fumar en el exterior si no se podía garantizar que se cumpliera la distancia de seguridad contra el Covid-19.

Esta medida, que se va a aplicar en todas las comunidades autónomas, según se anunció el viernes de la semana pasada, ha sido rechazada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid junto al conjunto de la orden, según el auto, que establece que esta normativa limitaba los derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma.

"Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en el análisis de la orden, no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, por lo dicho más arriba, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad", señala el texto jurídico.

Además, en dicho auto se explica que la orden emitida por el Ministerio de Sanidad, a la que hacía referencia Salvador Illa hace siete días limitando también el ocio nocturno, no está publicada como referencia en el Boletín Oficial del Estado.