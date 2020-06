Joaquín Benítez, autor confeso de abuso a menores en el caso Maristas, seguirá en libertad provisional

La Audiencia de Barcelona ha decidido que seguirá en libertad provisional a Joaquín Benítez, exprofesor de los Maristas Sants-Les Corts, acusado por abusos sexuales a menores hasta que la sentencia no sea firme donde le condenaron a 21 años y nueve de cárcel.

Las acusaciones pedían que entrara en prisión después de que Benítez confesara el abuso a dos menores durante el juicio. Aunque la sentencia ya acapara hasta cuatro casos de abusos.

No obstante la Audiencia de Barcelona considera que "desde la anterior resolución de esta Sala no han aparecido razones objetivas que justifiquen, desde el punto de vista de la excepcionalidad de la prisión provisional y de las circunstancias del caso concreto, una modificación de la situación personal del procesado en tanto no gane firmeza la sentencia dictada, en la medida en que las que están vigentes se han mostrado eficaces hasta la fecha, y no se aportan elementos actuales que modifiquen el pronóstico de riesgo".

Benítez permanece en libertad provisional después de que cumpliera con las comparecencias periódicas en comisaría de Policía, no saliera de España y que no tratara con menores, medidas que se le impusieron en 2016.