Joaquín Amills, presidente de 'SOS 'Desaparecidos', ofrece la última hora de la desaparición de dos niñas junto a su padre en Antena 3 Noticias: "La madre está destrozada, rota de dolor. Llevamos ya 13 días. Por supuesto no pierde la esperanza ni la confianza en la Guardia Civil, pero el dolor y la angustia crecen. Es horroroso estar en esta situación"

Joaquín Amills reconoce estar constantemente en contacto con la madre de las pequeñas: "Las niñas necesitan estar con su madre. Hay que ser fuerte y no perder la esperanza. He hablado esta mañana con la madre de las niñas. Estamos convencidos de que el padre no va a hacer daño a las pequeñas".

"Las niñas tienen derecho a estar con el padre y la madre, con ambos. Todo depende de la decisión que tome Tomás", dice el presidente de la asociación, que confirma la gran difusión que ha tenido el vídeo de las pequeñas: "Tenemos contabilizados 19 millones de visualizaciones y difusiones de los vídeos de las niñas. Estamos hablando de una difusión única en el mundo hasta la fecha".

Joaquín Amills reconoce la "impotencia de que no esté en tus manos" y asegura que su objetivo es que Beatriz, la madre de las niñas, esté protegida: "Cualquier novedad que hay nos comunicamos, estamos a su disposición para cuando lo necesite".

Los trabajos de búsqueda e investigación del caso siguen adelante cuando se cumplen 13 días desde la desaparición de las dos niñas. Hasta ahora lo único que se ha encontrado es la barca del padre, así como restos de sangre del mismo.

La madre ha difundido vídeos de las pequeñas, de uno y seis años, con el objetivo de que tengan un gran alcance por si alguien puede encontrar pistas sobre la localización de las niñas, en paradero desconocido junto a su padre.