Jimy, el senegalés al que quemaron su kiosko, recibe 10.000 euros gracias a la solidaridad de vecinos y policías de Sevilla

Jimy tenía un puesto ambulante en Sevilla desde hacía 25 años, hasta que se lo quemaron el pasado viernes. El senegalés acudió a trabajar como cualquier otro día y se encontró con su kiosko destrozado.

A partir de este momento comenzó una intensa campaña solidaria por parte de los vecinos y los agentes de Policía de esta zona de Sevilla. Tan solo unos días después ya han logrado recaudar más de 10.000 euros.

Las redes sociales se volcaron para ayudar al quiosquero africano. Enseguida se superaron todas las previsiones. Además, varios agentes de la Policía Nacional recaudaron 1.300 euros extra por su cuenta.

Jimy está más que agradecido a todos los vecinos y policías que le han ayudado económicamente después de ver cómo quemaban su kiosko: "Yo no esperaba que la gente me quisiera tanto aquí en Sevilla. Como en España no hay, y Andalucía ni hablar. Sevilla, la mejor ciudad del mundo".

El senegalés, que asegura no haber sido víctima del racismo nunca, ni él ni sus hijos, afirma haber recibido la solidaridad de todos los vecinos. Mientras tanto, se lleva a cabo una investigación para determinar quién quemó el kiosko de Jimy.