"Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación" ha escrito el actor Jeff Bridges en su cuenta oficial de la red social Twitter, después de que le diagnosticaran cáncer.

Lucha contra el cáncer

El linfoma es una forma de cáncer que afecta el sistema linfático, es decir, "tejidos y órganos que producen, almacenan y transportan glóbulos blancos que combaten las infecciones", según se describe en diferentes medios especializados de salud.

Las dos clases principales de linfoma son el de Hodgkin, que se extiende de forma ordenada a través de los ganglios linfáticos, y el de Non-Hodgkin, que se expande de manera no ordenada.

Jeff Bridges ha querido comunicar su nuevo estado de salud por medio del perfil oficial del actor en la red social Twitter donde se ha dirigido a la audiencia con el particular lenguaje que usaría uno de sus personajes. "Me han diagnosticado linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno".

La carrera de Bridges en Hollywood se extiende a lo largo de seis décadas y ha protagonizado más de 70 películas, entre ellas "El Gran Lebowski" y "King Kong".

"Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos" ha escrito Jeff Bridges. "Gracias por sus oraciones y buenos deseos".

El actor ha querido cerrar el comunicado invitando a todos los americanos a que vayan a votar en la próximas elecciones presidenciales en EE.UU. "Y, mientras os tengo, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto".