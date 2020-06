James Rhodes valora la nueva Ley de Protección a la Infancia con Save the Children, streaming en directo

Save the Children celebra una rueda de prensa virtual para dar detalles sobre la nueva Ley de Protección a la Infancia que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros.

En este coloquio destaca la participación del famoso pianista James Rhodes, que fue víctimas de abusos sexuales cuando era niño. También están en esta char Carles López, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia; Luis Pedernera, miembro del Comité de los Derechos del Niño y Vicki Bernadet, superviviente de abusos sexuales durante su infancia y presidenta de la Fundación con su nombre.

Esxta nueva norma fue bautizada por Pablo Iglesias como ''Ley Rhodes'. Uno de los cambios que conllevará esta nueva ley será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, como los abusos sexuales, no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años.

Actualmente, empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. No obstante, asociaciones de víctimas de abusos creen que no es suficiente y han reclamado que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 50 años o incluso que el delito no prescriba.

Sigue aquí la rueda de prensa de James Rhodes, streaming en directo: