Se investiga si 5 tripulantes de un barco atracado en Vigo están contagiados con la variante india

Galicia está investigando si cinco tripulantes de un carguero con bandera de Singapur están contagiados de la variante india del coronavirus. Parte de sus 22 tripulantes proceden de la India y dos personas contagiadas han tenido que ser hospitalizadas. El resto de la tripulación permanece confinada en el barco.

El proceso de secuenciación del virus es complejo, por lo que es complicado aventurar cuándo se conocerá qué variante les contagió. Esto es lo que transmiten fuentes sanitarias consultadas por Antena 3 Galicia, que aseguran que se está trabajando para tener resultados cuanto antes.

El barco, que transportaba vehículos, procede del Reino Unido. Llegó al puerto de Vigo el martes y algunos de sus tripulantes comenzaron a presentar síntomas. Tras realizarles las pruebas pertinentes, cinco de ellos dieron positivo en COVID-19.

Secuenciación para esclarecer qué variante es

En vista de la procedencia de la tripulación, y debido a algunos aspectos médicos, las autoridades sanitarias decidieron secuenciar estos casos para dar con el origen del virus y determinar si podría tratarse de la variante india.

"Hay que tener en cuenta que en India se dan unas circunstancias específicas que han hecho que el número de casos y de mortalidad haya sido muy elevada. Se ha empezado a tomar medidas más tarde, los servicios sanitarios no son igual de accesibles para toda la población, el uso de la mascarilla y la distancia social no se ha establecido de la misma manera", explica la catedrática en Inmunología de la Universidad de Vigo, África González.

La experta asegura que lo más importante ahora es secuenciar el virus. "Es muy importante para obtener información. No podemos concluir, por ahora, que la variante india sea más mortal, en este momento hay un conjunto de cosas que hay que analizar al detalle", señala.

Especialmente complicado es en lo que respecta a la vacuna. "Todavía no sabemos cómo van a funcionar las vacunas con las nuevas variedades que estamos conociendo, hay que estudiar cual va a ser la eficacia frente a ellas". Además, asegura la inmunóloga, "la vacunación es la clave para que no surjan más variantes, pero la vacunación a nivel mundial, no solo en nuestro país, tiene que ser a nivel mundial para que evitar que se sigan desarrollando". Para conocer cómo avanza el ritmo de vacunación en España, consulta el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticias.

Mientras, el 'Prometheus Leader' permanece confinado en el puerto de Vigo. Ha sido trasladado al muelle de trasatlánticos para que el puerto recupere su actividad de descarga, ya que tendrá que permanecer aquí, al menos, hasta el 10 de mayo.