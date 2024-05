Intoxicación en un comedor universitario de Cuenca: atienden a 22 jóvenes

Una excursión en la ciudad de Cuenca ha dejado varios afectados por intoxicación alimentaria. Se tratan de 22 jóvenes que se comenzaron a encontrar mal después de haber comido en un comedor universitario en Cuenca.

Fuentes del 112 han informado a Europa Press que se recibió un aviso a las 00:40 horas del viernes 3 de mayo. Concretamente, este aviso vino a través del médico desde la clínica del Hospital Recoletas de la capital.

Se sabe que ha podido ser por intoxicación alimentaria debido a que estos jóvenes tienen todos en común que habían comido en el comedor universitario Juan Giménez de Aguilar. Por ende, lo sucedido ha sido trasladado al departamento epidemiológico de la Junta.

Otros casos de intoxicación alimentaria

Para conocer otro caso más relacionado con la intoxicación alimentaria tenemos que trasladarnos a Navidad. Las típicas cenas y comidas de estas fechas, en ocasiones, pueden ser un peligro. Es el caso de esta cena de empresa que acabó con 700 personas intoxicadas. Acudieron al evento navideño unas 2.600 personas de la compañía Airbus. Esta cena celebrada en el oeste de Francia, produjo que 700 asistentes comenzasen a vomitar durante los días posteriores.

No se dieron detalles acerca del origen de la intoxicación, pero sí que se conocen algunos platos que se comieron esa noche y que pudieron producir el daño. Langostas, vieiras, delicias de foie gras, carne de vacuno y postres como helado y mousse de avellanas y chocolate son algunos de los platos que se consumieron esa noche en el restaurante de la compañía, con sede en Montoir-de-Bretagne.

Más riesgo de intoxicaciones con el aumento de temperaturas

Llega la primavera y con ella las altas temperaturas cada vez más notables. Es por eso que hay que tener en cuenta que las intoxicaciones alimentarias son uno de los riesgos asociados al aumento de las temperaturas. Esto está directamente relacionado con la crisis climática, según los expertos. De hecho, en muchas ocasiones debido a las altas temperaturas se han tenido que ingresar a personas por enfermedades de esta índole como botulismo (que se puede producir por el consumo de tortillas envasadas).

Los boletines epidemiológicos oficiales aseguran que las intoxicaciones y enfermedades de transmisión alimentaria crecen un 20% más debido al aumento de temperaturas: esto se debe, principalmente, a que sube exponencialmente la proliferación de las bacterias.

Prevención y tratamiento de la intoxicación alimentaria

Para prevenir la intoxicación alimentaria es necesario tener en cuenta los siguientes elementos que especifica el portal 'Medline Plus': lavar las manos con frecuencia antes de cocinar, lavar después de tocar carne cruda, limpiar los platos y utensilios que hayan tenido contacto con carne de res, aves, pescado o huevos crudos, usar termómetro para cocinar, cocinar la carne a la temperatura adecuada, no colocar carne o pescado cocinados en el recipiente donde estaban crudos, refrigerar alimentos perecederos o sobras dentro de un periodo de 2 horas, cocinar alimentos congelados por el tiempo recomendado en el paquete, no usar alimentos vencidos, no consumir alimentos que tengan olores inusuales, no beba agua de arroyos o pozos.

El tratamiento por intoxicación de alimentos pasa por beber agua, zumos de frutas con agua añadida, bebidas para deportistas o caldos. Se puede tratar con medicamentos de venta libre para tratar diarrea o náuseas.