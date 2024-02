Incendio Valencia, última hora en directo: La investigación parece indicar que la causa del incendio es un cortocircuito

Una de las víctimas del incendio de Valencia en el barrio de Campanar asegura en Espejo Público que se prometían unas calidades del edificio que "no había" luego. "Lo vendieron como lo último en domótica pero la realidad es que no funcionaba, prometieron calidades que no había". De hecho, esta víctima cuenta que los obreros iban al negocio de su pareja y comentaban que lo querían construir muy rápido y que "no eran las calidades que se prometían" y que "no funcionaban muchas cosas".

Este afectado asegura que la fachada ardió con mucha facilidad "como si fuera una falla" y que los primeros vecinos que entraron tuvieron muchos problemas debido a lo que se ofrecía en cuanto a calidades del edificio y luego lo que obtenían.