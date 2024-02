¿Cuál fue el material que provocó que el fuego se extendiera tan rápido por la fachada en el incendio de Valencia?

¿Por qué el edificio en menos de una hora quedó así? La respuesta está en el material de la fachada. La arquitecta Blanca Lleó comenta que "por supuesto que se investigará qué materiales han constituido esta fachada porque hay una sorprendente propagación que denota que hay material altamente combustible". Asegura que "unos materiales tienen una grado más de inflamabilidad y otros menos".

¿Qué se ha hecho mal? Según Lleó, el sistema de fachada ventilada es un sistema aceptable y aceptado, de hecho, se utiliza mucho en viviendas que no tienen aislamiento de los años 70, donde hay que proporcionar aislamiento desde el exterior. El aislamiento se coloca desde fuera. Luego existe un cámara ventilada y luego se coloca un elemento casi embellecedor aunque también es un freno para la radiación solar.

Ahí está la clave. Se trataba de una fachada ventilada, con varias capas. la última una especie de 'sándwich de aluminio', dos placas separadas y en medio un material que podía ser muy inflamable. Un extrabajador de la promotora comenta sobre ese relleno "que no hacía falta a nivel estructural, pero impedía que esas láminas de aluminio se doblasen".

No sólo se estudia qué material, sino también cómo se instaló ese material. En este sentido, Jesús Villa, presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, afirma que todos coinciden en que el problema era el aislante. "El aislante pegado a la fachada y que, además, era continuo. Eso permitió que se extendiera tanto horizontal como verticalmente, e incluso hacia abajo, que eso no es muy habitual. No hubo una especie de cortafuegos", explica.

Otro edificio gemelo al siniestrado

A solo un kilómetro en línea recta, cientos de vecinos de Valencia tienen miedo. Su edificio es prácticamente gemelo al que resultó devastado por las llamas. Ellos quieren saber si corren los mismos riesgos. Algunos vecinos aseguran ante las cámaras que tienen miedo: "No duermen, sólo quieren saber si los materiales de sus viviendas son los mismos que los del edificio siniestrado".

Para conocer todo esto, algo así como la ficha técnica de un bloque de viviendas está "el libro del edificio". Pablo Abascal, del consejo de Administradores de Fincas, afirma que el presidente de la comunidad lo puede pedir al administrador de fincas. "Se puede saber con ese libro las patologías, las características, cómo se tiene que conservar y así estar preparados para actuar". Muchos ayuntamientos ya han ordenado revisar los materiales de los edificios.