Ibai Llanos podría quedarse completamente ciego

Ibai Llanos ha vuelto a sincerarse con sus seguidores. Es uno de los 'streamers'más seguidos y suele compartir con sus fans no solo sus proyectos profesionales y empresariales, sino también otros aspectos de su vida más personales.

El 'streamer' vasco ha confesado en más de una ocasión que sufre problemas en la vista graves. En un primer momento solo le afectaba a un ojo, pero más tarde, los doctores le informaron que el otro también estaba afectado. Y es que Ibai Llanos ha confesado que corre el riesgo de quedarse ciego.

Ibai Llanos habló de su problema de salud al referirse al debate sobre quién es mejor o peor en las competiciones de videojuegos en las que participan muchos creadores de contenido. El 'streamer' ha reconocido que no es el más hábil en estas competiciones y ha explicado que esto se debe a un problema médico.

"Cuando juego a un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo", explica Ibai, que como ya ha compartido en varias ocasiones, sufre una ceguera del 90% en el ojo izquierdo. Sin duda, "afecta en el día a día". Ahora, ha revelado a sus seguidores los últimos datos médicos que ha recibido respecto a su enfermedad y las noticias que ha dado no son nada esperanzadoras.

"No me han podido descartar que me quede ciego"

Llanos ha dicho que "no me han podido descartar que me quede ciego", y ha destacado que "es un problema bastante serio". Por el momento, sus médicos continúan haciéndole pruebas, puesto que aún no han podido descubrir el problema exacto que sufre y deben averiguar si puede ser algo genético o, en el peor de los casos, degenerativo.

"Es algo real, no es por hacer la broma. Es algo que es triste, no me mola", ha insistido el vasco, y ha añadido que "es un problema de verdad a la hora de jugar a videojuegos y también me afecta a la hora de leer".

Aun así, también ha asegurado que no pierde la esperanza y está probando un tratamiento que podría frenar el problema e incluso solucionarlo, y ha revelado que existen estudios que podrían conseguir una nueva medicina en un par de años para frenar la enfermedad.

Para terminar, ha destacado que aunque esto "no es una excusa", sí que hay que tener en cuenta en todos los aspectos que rodean a su trabajo como creador de contenido.