En huelga de hambre para exigir al Ayuntamiento de Abadín (Lugo) el suministro de agua

Un vecino de Abadín, en la provincia de Lugo, ha iniciado una huelga de hambre para pedir al ayuntamiento del municipio gallego que asegure el suministro de agua a su casa. José Bonal, que vive en la parroquia de Vilarente, asegura que lleva sufriendo la falta de agua en su hogar once años. Por ese motivo, se ha manifestado este martes por las calles del municipio lucense con un cartel en el que llevaba escrita la palabra 'AGUA', para exigir al alcalde que se le asegure el suministro de este bien básico en su vivienda.

En huelga por la falta de agua

Después de recorrer el pueblo, Bonal intentó encadenarse a las puertas del consistorio, pero la Guardia Civil lo impidió al recordarle que era un acto ilegal. Fue entonces cuando el afectado decidió comenzar su particular lucha: "No pasa nada, no me encadeno, pero me voy a quedar aquí sin dormir, sin comer, hasta que se solucione", respondía.

Según Gemma Sánchez, la mujer de este lucense, esta protesta llega después de once años reclamando por la vía administrativa y poniendo denuncias. El matrimonio asegura que cuando empezaron a reclamar se descurbió que la traída era ilegal.

Por su parte, el alcalde de Abadín señala que la traída es de titularidad vecinal, no municipal, por lo que el ayuntamiento no puede actuar. Hace un mes, el ejecutivo local solicitó el traspaso de la titularidad para poder actuar, pero todavía no se ha resuelto. Hay más casas afectadas, pero muchas de ellas tienen pozo propio y no sufren la misma escasez de agua.