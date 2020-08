Un hombre de 44 años ha sido detenido tras golpear y arrojar contra la reja de un bar de Vigo a su pareja. La mujer tuvo que ser ayudada por varias personas que caminaban por la calle. Al ser detenido por la policía el hombre, que le había propinado golpes y patadas a su pareja, dijo a los agentes:"Es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener".

Los hechos ocurrieron este pasado domingo, sobre las 17:45 horas. Uno de los testigos de la agresión llamó al '092' y advirtió que el hombre que había agredido a su pareja y se había dado a la fuga pero precisó por donde había huido.

No era la primera vez pero nunca había denunciado

La víctima contó a uno de los agentes que la auxilió que ella y su pareja habían ido a comer a casa de unos amigos y que, al salir del domicilio, comenzaron a andar por la avenida. En un momento dado, él la comenzó a golpear en la cabeza con una mano y a propinarle patadas.

Después, la agarró por los brazos y la tiró contra la reja de un bar. Un hombre, testigo de la agresión, llegó a interponerse entre ella y el hombre para evitar que continuasen los golpes.

Al parecer, la mujer ha asegurado que no es la primera vez que es víctima de violencia de género por parte de su pareja aunque nunca lo había denunciado.

El hombre de 44 años y natural de Oviedo pudo ser detenido y está acusado de un delito de violencia de género.

016 contra el maltrato

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, pero si hay que borrar el número de las últimas llamadas desde el móvil.