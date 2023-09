El riesgo de fuertes terremotos en Marruecos después del seísmo inesperado que se ha sentido hasta en España

El terremoto de Marruecos, que ha dejado de momento más de 1.000 muertos y 1.200 heridos, ha sorprendido incluso a los expertos porque, a pesar de ser una zona sísmica, no es muy activa. El último gran terremoto que se registró en la región data de 1960. Itaiza Domínguez, sismólogo del Centro Geofísico de Canarias, da las claves en directo en Antena 3 Noticias Fin de Semana sobre el seísmo que ha conmocionado a nuestro país vecino.

Es una zona poco activa

Sí, así es. Es una zona que ha tenido terremotos como el de 1960, pero de una magnitud inferior, de 5,8. Aquí estamos hablando de una magnitudde 6,8 y es el mayor terremoto del que tenemos constancia en Marruecos, en suelo marroquí en época instrumental, o sea en los últimos 100 años.

El seísmo se ha sentido también en Ceuta, Melilla, Andalucía e Islas Canarias

Sí. Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tenemos un formulario que rellena la gente cuando siente los terremotos. Suelen ser seísmos que suceden en territorio español, pero en el caso del terremoto de hoy, ha sido tan fuerte que a pesar de estar a 600 - 700 kilómetros, se ha sentido en nuestro territorio. En este caso, más fuertemente en el sur de Andalucía, sobre todo en Málaga, Sevilla y Huelva, pero también tenemos constancia de que se ha sentido en las Islas Canarias.

¿Podría repetirse otro gran seísmo como el de anoche?

Las probabilidades son más bajas a medida que pasa el tiempo, es verdad que los terremotos suelen estar seguidos de réplicas más pequeñas como está sucediendo, pero en algunas ocasiones un gran terremoto dispara otro gran terremoto como ocurrió en el caso de Turquía a principios de este año. Es proco probable, pero el problema es que como es una zona que no es tan sísmicamente activa, no la conocemos tanto y no se puede descartar todavía que se produzca un terremoto de cierta magnitud, pero lo normal es que fueran réplicas de 1, 2 o incluso 3 magnitudes inferiores a la que ha tenido el principal.