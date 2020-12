¿Hay alguna prueba del coronavirus que nos asegure una Navidad sin riesgo?

En Navidad normalmente nos reunimos con las familias en casa, en lugares cerrados, con mucha gente y en algunos casos nos reunimos con personas de riesgo al coronavirus. Además, lo que más hacemos es comer y dar cariño a los seres queridos. Todo esto sin distancia de seguridad ni mascarillas.

Ante la duda sobre las diferentes pruebas de coronavirus, el médico David Callejo ha publicado en Instagram un vídeo explicativo de cara a la Navidad donde explica las diferentes pruebas y la inmunidad de las personas que ya han superado el coronavirus.

Distintas pruebas para detectar el coronavirus

El, tal vez sea la prueba más accesible para realizarnos, pero son pruebas que si dan positivo nos creemos que el paciente está infectado de coronavirus pero si da negativo puede generar dudas al ser una prueba que genera muchos falsos negativos . Cuando da negativo y hay una alta sospecha de estar contagiado de covid-19 se suele realizar una PCR para confirmar o no la prueba anterior.

La PCR funcionan y tienen menos falsos negativos. Aunque no es la prueba más favorable para tener unas navidades seguras. Las PCR, señala, que son una foto, es decir, es una foto del momento exacto cuando nos hacen la prueba y detecta o no virus en nuestro cuerpo. Pero no sabemos que ha pasado antes o después de esa prueba. Por ello, explica con un ejemplo, cuando vas a hacerte la prueba al laboratorio y que exista la opción de que una persona contagiada que esté en ese lugar y te contagie de coronavirus. La PCR saldría negativa al no haber tenido aún tiempo de incubación del virus.

Por lo que habría que hacer una cuarentena de unos 10 o 15 días en el que no tendremos contacto con nadie. Después hacernos una PCR y si la prueba es negativa mantener la cuarentena hasta que vayamos a una de las cenas de Navidad.

Tras superar el coronavirus

Si se ha pasado el coronavirus se debe tener anticuerpos que nos protege frente al virus, pero ya existen casos de reinfección de coronavirus. Por ejemplo, imaginad que ya tenéis anticuerpos yy me tose en la cara y esos virus estarán en mi mucosa. Yo tengo anticuerpos y probablemente yo no desarrolle la enfermedad, pero esa mucosa puede que se quede varios días en mi cuerpo. Sobre esto no hay certeza, pero los expertos señalan que ha pasado en otras enfermedades respiratorias.