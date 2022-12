Hallan en Sierra Nevada el cadáver de un joven extranjero que permanecía desaparecido desde el domingo

La Guardia Civil ha rescatado este jueves en Sierra Nevada el cuerpo sin vida de un joven extranjero de 22 años que permanecía desaparecido desde el pasado domingo. El joven, de 22 años, desapareció el pasado domingo coincidiendo con el fuerte temporal vivido en la zona. Medios locales afirman que el joven era bielorruso y su novia, de nacionalidad ucraniana, fue quien presentó la denuncia.

Con su fallecimiento, ya son tres los muertos hallados en la zona en los últimos días. Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de la Unidad Aérea de la Guardia Civil han rescatado el cadáver del joven, quien no iba equipado para estar en una zona de montaña. Según han informado a Efe fuentes del instituto armado, un dispositivo de búsqueda ha permitido localizar el cuerpo sin vida del joven.

Los primeros indicios apuntan que pudo sufrir un accidente y ser arrastrado por la corriente de un río. Todo habría sucedido a causa del fuerte temporal y de la poca equipación que el joven portaba para estar en una zona de montaña.

Dos excursionistas fallecidas

Además de esta muerte, el pasado lunes 14 de diciembre, dos excursionistas de nacionalidad húngara fueron halladas sin vida en Sierra Nevada. Las excursionistas tenían signos de congelación y no hay indicios de violencia, por lo que todo apunta a que murieron por las bajas temperaturas causadas por el temporal que ha azotado dicha zona durante los últimos días.

Al parecer, las víctimas se perdieron en la zona, no consiguiendo así llegar hasta el albergue donde residían. La Benemérita se ha hecho cargo de la investigación, después de que una persona avisara en la tarde del pasado lunes de que había encontrado dos cuerpos que aparentemente podían corresponder a los de dos mujeres fallecidas.

No consta que las mujeres residieran en España y se investiga si se encontraban practicando turismo o senderismo. Aunque será la autopsia la que determine más detalles de la muerte de estas dos mujeres, al no haber indicios de violencia, las pesquisas no se dirigen de momento contra ninguna tercera persona. Cabe la hipótesis de que se hubieran perdido en la zona.